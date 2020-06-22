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За кредиты придется платить меньше. Нацбанк снижает ставку рефинансирования
Источник материала: Myfin
Как объяснили в ведомстве, это связано с более быстрым замедлением инфляции, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года).
«Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах – торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки» – говорится в сообщении Нацбанка.
Напомним, ранее Александр Лукашенко
Что это значит?
От уровня ставки рефинансирования зависит большинство
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С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт с 7% до 6,75% годовых. Об...
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