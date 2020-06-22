За кредиты придется платить меньше. Нацбанк снижает ставку рефинансирования

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как объяснили в ведомстве, это связано с более быстрым замедлением инфляции, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года).

«Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах – торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки» – говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал от Нацбанка снизить ставку рефинансирования и помочь госпредприятиям с кредитами.

Что это значит?