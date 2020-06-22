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Белорусский рубль продолжает укрепляться

22.06.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все валюты подешевели к белорусскому рублю уже второй раз подряд на торгах 22 июня

Торги в понедельник завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют на 0,03% благодаря ослаблению доллара, евро и российских рублей. С начала месяца стоимость валютной корзины упала на 0,38%.

Курс доллара опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3748 BYN/USD. До минимума за три месяца осталось всего 0,0027 BYN.

Курс евро снизился уже четвёртый раз подряд. Сегодняшнее ослабление составило всего 0,0039 BYN до 2,6615 BYN/EUR.

За последние семь торговых сессий европейская валюта дешевела шесть раз. Суммарные потери за это время составили 0,0391 BYN.

Евро по итогам торгов понедельника оказался на минимуме за 25 дней.

Курс российского рубля упал лишь на 0,0014 BYN до 3,4201 BYN/100 RUB.

Итоги прошлой недели на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился всего на 0,0024 BYN (−0,10%);
курс евро упал на 0,0236 BYN (−0,88%);
российский рубль подорожал на 0,0100 BYN (+0,29%);
корзина валют подешевела на 0,07%.

Центробанк России

Российский рубль незначительно укрепился к доллару и евро. Так, за полчаса до полудня на торгах МосБиржи средневзвешенный курс доллара снизился на 9 копеек до 69,4835 российских рублей, курс евро упал на 12 копеек до 77,88 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Все валюты подешевели к белорусскому рублю уже второй раз подряд на торгах 22 июня
 
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