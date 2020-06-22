Источник материала: ОНТ

В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве время седьмого тура. Лидеры одержали победы.

«Минск» легко справился со второй командой клуба «Строитель» – два разгрома с одинаковым счётом: 17:0. Напряженным получилось противостояние СДЮШОР-Минск и основой команды «Строителя». Брестчане дважды выиграли – 6:2 и 4:2. «Гомель» был сильнее «Гродно» – 3:0 и 6:0. В следующем туре лидеры чемпионата «Минск» и «Строитель» сыграют друг с другом.

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