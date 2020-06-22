ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве время седьмого тура

22.06.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве время седьмого тура

В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве время седьмого тура. Лидеры одержали победы. 

«Минск» легко справился со второй командой клуба «Строитель» – два разгрома с одинаковым счётом: 17:0. Напряженным получилось противостояние СДЮШОР-Минск и основой команды «Строителя». Брестчане дважды выиграли – 6:2 и 4:2. «Гомель» был сильнее «Гродно» – 3:0 и 6:0. В следующем туре лидеры чемпионата «Минск» и «Строитель» сыграют друг с другом. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве время седьмого тура. Лидеры одержали победы.  «Минск» легко справился со второй командой клуба «Строитель» – два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль продолжает укрепляться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика