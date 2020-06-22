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«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. 22 июня Александр Лукашенко посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства показали модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус», бронемашины «Кайман», передвижной информационный центр, гаубицы и минометы – продукцию нашей оборонки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Они ж по воздуху.
Александр Лукашенко:
Поинтересовался Президент и бытом десантников. Казармы, клуб, спортзал и столовая – недавно здесь завершилась реконструкция.
Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку и свое умение Родину защищать.
Александр Лукашенко также пообщался с командирами Брестского гарнизона и офицерами Брестской десантно-штурмовой бригады. Во время разговора затронули все актуальные вызовы.
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«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику
Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. 22 июня Александр Лукашенко посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных...
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