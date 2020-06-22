В британском пабе посадили манекенов для социальной дистанции

Источник материала: ОНТ

Забавные кадры из Великобритании. В одном из лондонских пабов к предстоящему открытию подошли творчески.

Чтобы и социальную дистанцию соблюсти, и не убирать столики, здесь на некоторые места рассадили манекенов. Они должны были уже сегодня составить кампанию гостям. Но открытие закусочных перенесли на начало июля – так что пока придётся подождать. Спокойную атмосферу в пабе его владелец уже оценил. Смущает одно – неплатёжеспособность манекенов.

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