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В британском пабе посадили манекенов для социальной дистанции
Источник материала: ОНТ
Забавные кадры из Великобритании. В одном из лондонских пабов к предстоящему открытию подошли творчески.
Чтобы и социальную дистанцию соблюсти, и не убирать столики, здесь на некоторые места рассадили манекенов. Они должны были уже сегодня составить кампанию гостям. Но открытие закусочных перенесли на начало июля – так что пока придётся подождать. Спокойную атмосферу в пабе его владелец уже оценил. Смущает одно – неплатёжеспособность манекенов.
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Забавные кадры из Великобритании. В одном из лондонских пабов к предстоящему открытию подошли творчески. Чтобы и социальную дистанцию соблюсти, и не убирать...
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