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БАТД ко Дню памяти выпустил "Эпитафию героям Брестской крепости"

22.06.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский академический театр драмы подготовил ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны музыкальный видеоролик "Эпитафия героям Брестской крепости", сообщила корреспонденту БЕЛТА администратор симфонического оркестра БАТД Ольга Клестова.

БАТД ко Дню памяти выпустил "Эпитафию героям Брестской крепости"

Эпитафию героям Брестской крепости композитор, лауреат специальной премии Президента "За духовное возрождение" Василий Кондрасюк написал к 60-летию Победы. В творческом коллективе посчитали, что дух произведения вполне отвечает атмосфере и настроению памятной даты 22 июня. Для воплощения задумки была создана творческая группа. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" идею театра поддержали. Совместными усилиями создали видеоролик продолжительностью около 11 минут.

В начале и конце ролика метроном отсчитывает время. Звучит эпитафия, которую на сцене в пустом зале театра исполняет симфонический оркестр БАТД под управлением дирижера Александра Кувшинникова. Музыка сопровождается видеокадрами, снятыми в крепости-герое. Перед глазами зрителей встают знакомые образы защитников цитадели, ее знаковые объекты, экспозиция в Музее обороны.

"Это наш первый такой опыт. Конечно, музыку лучше слушать вживую, но пока театр закрыт для посещений. Мы хотели почтить память не только героев Брестской крепости, но и вспомнить о нашем композиторе, коллеге Василии Кондрасюке, написавшем это произведение. Оно исполнялось буквально пару раз - у нас в театре и на радио в Минске, но записи не было. Это первая запись эпитафии. Хотелось бы, конечно, записать профессионально. Я думаю, со временем мы сможем это сделать", - сказала Ольга Клестова.

Видеоролик размещен на сервисе YouTube, ссылку на него можно найти на официальном сайте Брестского академического театра драмы.

 
Теги: Минск
 
 
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