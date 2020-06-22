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День памяти и скорби: пограничники возложили цветы к Вечному огню в Минске
22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пограничники возложили цветы и венки к Вечному огню в Минске. Ровно в четыре утра там прошел митинг-реквием. На Площади Победы собрались военнослужащие, курсанты и руководство Госпогранкомитета страны, передает «МИР 24».
Минутой молчания почтили память стражей границ, защитников Брестской крепости, тех, кто первым принял удар немецко-фашистских захватчиков и держал оборону до последнего патрона.
В первые 48 часов Великой Отечественной войны из 19 тысяч военнослужащих Белорусского пограничного округа более половины погибли и пропали без вести.
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Минутой молчания почтили память стражей границ, защитников Брестской крепости, тех, кто первым принял удар немецко-фашистских захватчиков и держал оборону до...
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