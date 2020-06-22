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День памяти и скорби: пограничники возложили цветы к Вечному огню в Минске

22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пограничники возложили цветы и венки к Вечному огню в Минске. Ровно в четыре утра там прошел митинг-реквием. На Площади Победы собрались военнослужащие, курсанты и руководство Госпогранкомитета страны, передает «МИР 24».

Минутой молчания почтили память стражей границ, защитников Брестской крепости, тех, кто первым принял удар немецко-фашистских захватчиков и держал оборону до последнего патрона.

«Для нас, пограничников, эта дата и трагическая, и героическая. 22 июня из 485 застав Белорусского пограничного округа ни одна застава не отступила. И мы должны память эту сохранить. Вы видите, что творится в мире. Пытаются переписать историю. Мы не должны этого допустить. Без памяти мы никто. Мы должны чтить своих героев. Благодаря им мы сейчас растим детей и внуков», – отметил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

В первые 48 часов Великой Отечественной войны из 19 тысяч военнослужащих Белорусского пограничного округа более половины погибли и пропали без вести.



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Теги: Минск
 
 
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Минутой молчания почтили память стражей границ, защитников Брестской крепости, тех, кто первым принял удар немецко-фашистских захватчиков и держал оборону до...
 
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