Всего чуть больше десятка лет назад в Республике Беларусь начал активно развиваться такой вид спорта как гольф. Началом этому послужил Указ Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 29 января 2007 года «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе». И возглавил Белорусскую ассоциацию гольфа знакомый смолевичанам по прежней работе на руководящих постах в Смолевичском районе Владимир Нестерович Дражин. С ним сегодня наш корреспондент беседует о становлении и развитии гольфа в республике и регионах.

—Владимир Нестерович, гольф – относительно новое явление у нас в спортивной жизни. Как все начиналось?

— После известного Указа Президента логическим продолжением развития гольфа стала принятая Программа, принятая Правительством Республики Беларусь 16 мая 2015 года, о развитии гольфа в нашей стране. Эти документы позволили Белорусской ассоциации гольфа на основе государственно частного партнерства создать систему развития этого вида спорта в Республике Беларусь.

— Расскажите подробнее об этом виде спорта.

— Гольф – олимпийский вид спорта, завоевывающий популярность в нашей стране. Это не просто увлекательное спортивное занятие, а также активный отдых на природе и общение с интересными людьми. На Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году после 102-летнего перерыва гольф был представлен как спортивная дисциплина.

Белорусская ассоциация гольфа с 2015 года организует всю свою работу, учитывая растущую популярность культуры гольфа в Беларуси. Актив нашей ассоциации состоит из настоящих энтузиастов этого вида спорта, поскольку гольф является неотъемлемой частью их жизни. Ассоциация проводит значительное количество турниров как в Беларуси, так и за рубежом. Мы также организуем турниры и соревнования, летние лагеря для детей. Всего в нашей стране вовлечено в эту прекрасную игру более тысячи человек.

— А какой инфраструктурой располагает наша страна?

— Гольф-клуб Минск – первый и пока единственный в Беларуси, который построен и введен в эксплуатацию в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Автором проекта белорусского гольф-поля стал архитектор Пол Томас, известный во всем мире как создатель полей в Англии, Шотландии, Испании, Германии, Норвегии, России, Китае, Японии.

Гольф-клуб Минск расположен вблизи столицы Беларуси в природном биологическом заказнике «Стиклево». Так что можно быстро сменить динамичный ритм жизни города на красоту и гармонию природы. В клубе под руководством профессиональных тренеров можно сделать как первые шаги в гольфе, так и получить возможность совершенствовать приобретенные навыки. В течение сезона гольф-клуб еженедельно проводит турниры, соревнования в индивидуальном и командном зачете.

С учетом особенностей в наших климатических условиях – короткий игровой сезон – в феврале 2016 года был открыт первый в Беларуси индор гольф-клуб ProGolf, который позволяет не прекращать тренировки и в зимний период года. В соответствии с концепцией клуба предоставляется возможность учиться и совершенствовать мастерство круглый год. Это стало возможно благодаря современным технологиям. Гольф-симуляторы способны перенести игрока на виртуальные тренировочные площадки или на одно из 42 реально существующих гольф-полей со всего мира.

—Владимир Нестерович, ведь еще есть и мини-гольф. Как развивается это направление в спорте?

— Мини-гольф является также популярным видом спорта в мире, Европе и привлекает любителей этого вида спорта в нашей стране. Первое поле для игры в мини-гольф у нас было открыто в мае 2016 года в г. Могилеве, где было проведено первое первенство Беларуси в этом виде спорта.

Оно было построено в течение одного месяца, благодаря государственно-частному партнерству. Поле из 18-ти дорожек соответствует международному стандарту и позволяет проводить как республиканские, так и международные турниры.

В последующие годы были открыты молодежный гольф-клуб в г. Гродно, гольф-площадка в г. Бресте. В сентябре 2019 года открыто гольф-поле для игры в мини-гольф из 18-ти дорожек в г. Несвиже на базе Несвижского государственного колледжа, где ведется подготовка учителей физического воспитания в школе. Созданы условия для игры в мини-гольф в одной из слуцких средних школ.

— А что же в этом плане планируется в Смолевичском районе?

— Не только планируется, но и делается. В нынешнем году рассчитываем ввести в эксплуатацию учебный центр по обучению игре в мини-гольф в деревне Высокое Усяжского сельсовета. Работы ведутся. Думаю, это живописное место скоро станет привлекательным для многих любителей спорта, позволит активно развивать еще одно из спортивных направлений.

— Бытует мнение, что гольф – это игра для миллионеров, избранных. Требует больших затрат экипировка и сама игра. Ваша точка зрения на этот счет.

— Игра в гольф – это спорт. Занятие спортом – это наше с вами здоровье. Гольф – это еще и культура, история, традиции, этикет, правила. В целом – это философия жизни.

Об экипировке и затратах на нее. В сумке гольфиста должно быть 14 разных клюшек. Для длинных ударов, коротких, катящих мяч. В связи с этим каждая клюшка решает свою задачу в игре. Набор клюшек можно приобрести от 200 долларов и выше. Экипировка гольфиста: поло, брюки, кепка – есть у каждого из нас в гардеробе. Обувь для гольфа – кроссовки с шипами – цена от 50 долларов. Перчатка для гольфа – 10-15 долларов, мяч — 1-2 доллара. Игра на поле – от 20 долларов за раунд. Игра длится в среднем 4-6 часов. Сравнить с другими видами спорта и можно получить ответ, что гольф по затратам вполне приемлем для каждого из нас. Следует учитывать, что гольф входит в десятку самых популярных видов спорта в мире. Им увлекаются 450 миллионов человек. Только на постсоветском пространстве застрял миф об «игре престарелых миллиардеров».

В современном мире гольф не считается дорогим или исключительным видом спорта. В него играют школьники, студенты, работники предприятий, пенсионеры. Гольф тем и хорош, что в него могут играть абсолютно все независимо от физической подготовки, телосложения, возраста.

У нас есть полная уверенность в том, что благодаря государственно-частному партнерству олимпийски й вид спорта гольф получит в Республике Беларусь должное развитие. Занимаясь этим видом спорта, каждый из нас может постоянно совершенствоваться и открывать в себе новые возможности, воспитывать многие качества, необходимые не только в спорте, но и в повседневной жизни.

— Спасибо Вам за содержательный рассказ. Будем надеяться, что этот увлекательный вид спорта прочно приживется и на смоелвичской земле.

Беседу вела Э.ПОТАПЧИК.

На фото: Владимир Нестерович Дражин.