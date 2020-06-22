На прошлой неделе в уютном зале Смолевичской детской школы искусств поздравления принимали медицинские работники. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Смолевичские медики отметили профессиональный праздник
22.06.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
На прошлой неделе в уютном зале Смолевичской детской школы искусств поздравления принимали медицинские работники. Подробнее читайте на страницах «КС».
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На прошлой неделе в уютном зале Смолевичской детской школы искусств поздравления принимали медицинские работники. Подробнее читайте на страницах «КС». Сообщение...
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