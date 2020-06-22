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День памяти и скорби: в Брестской крепости вспомнили тех, кто сражался за победу
22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война. Первой удар войск гитлеровской Германии в 41-м приняла на себя
Это было масштабно и очень трогательно. В самую короткую ночь в году 22 июня Брест никогда не спит. Это традиция – у стен легендарной цитадели вспоминать день начала Великой Отечественной войны и тех, кто погиб, сражаясь за родину. В крепости-герое в этот раз собрались тысячи человек со всей страны и зарубежья. Горожане и дипломаты зажигали свечи и несли цветы к Вечному огню и гранитным плитам, под которыми останки тех, кто был в крепости в первые часы войны. Никакой громкой музыки и парадов, конечно, нет, та как это, по сути, день скорби.
В крепость прибыл и белорусский президент. Александр Лукашенко вспомнил тех, кто сражался не на жизнь, а на смерть, и еще раз призвал страны ценить мир – самое ценное на земле.
А после все присутствовавшие почтили павших героев войны минутой молчания. На реку Мухавец, которая отделяла западные рубежи Советского Союза, были спущены венки. Когда рассвело, на Кобринском укреплении крепости раздались выстрелы. Сотни реконструкторов восстановили первые минуты боя.
О том, как начиналась Великая Отечественная война, и о том, как Беларусь в годы оккупации боролась с захватчиком, съемочная группа «МИР 24» подготовила специальный репортаж. Зрители увидят его сегодня в эфире нашего канала.
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В мероприятиях приняли участие тысячи людей, в том числе и президент Александр Лукашенко.
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