День памяти и скорби: в Брестской крепости вспомнили тех, кто сражался за победу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война. Первой удар войск гитлеровской Германии в 41-м приняла на себя Брестская крепость. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. В мероприятиях приняли участие тысячи людей, в том числе и президент Александр Лукашенко. С подробностями из Бреста – корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Это было масштабно и очень трогательно. В самую короткую ночь в году 22 июня Брест никогда не спит. Это традиция – у стен легендарной цитадели вспоминать день начала Великой Отечественной войны и тех, кто погиб, сражаясь за родину. В крепости-герое в этот раз собрались тысячи человек со всей страны и зарубежья. Горожане и дипломаты зажигали свечи и несли цветы к Вечному огню и гранитным плитам, под которыми останки тех, кто был в крепости в первые часы войны. Никакой громкой музыки и парадов, конечно, нет, та как это, по сути, день скорби.

В крепость прибыл и белорусский президент. Александр Лукашенко вспомнил тех, кто сражался не на жизнь, а на смерть, и еще раз призвал страны ценить мир – самое ценное на земле.

«Героическое прошлое стало символом нашей независимости и жизненный путь примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен. С кмими бы трудностями мы ни сталкивались сегодня, мы понимаем, что они не равны тем испытаниям, которые выпали на их долю, но точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактом», – сказал белорусский лидер.

А после все присутствовавшие почтили павших героев войны минутой молчания. На реку Мухавец, которая отделяла западные рубежи Советского Союза, были спущены венки. Когда рассвело, на Кобринском укреплении крепости раздались выстрелы. Сотни реконструкторов восстановили первые минуты боя.

О том, как начиналась Великая Отечественная война, и о том, как Беларусь в годы оккупации боролась с захватчиком, съемочная группа «МИР 24» подготовила специальный репортаж. Зрители увидят его сегодня в эфире нашего канала.