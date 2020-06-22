Опасно для жизни: 7 вещей, которые ни в коем случае нельзя оставлять в машине летом

Источник материала: ОНТ

Иногда вещи, оставленные в салоне, могут не только испортиться, но и представлять опасность. Рассказываем о 7 вещах, которые ни в коем случае нельзя забывать в машине летом.

1. Бутылка с водой

Если на жаре оставить бутылку с водой, из которой кто-то пил, то на её горлышке очень быстро начнут распространяться бактерии. В результате обычная вода может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. К слову, это не единственная причина, по которой нельзя хранить бутылку в авто. Дело в том, что пластмассовая бутылка с водой может стать причиной пожара. Остаток воды в бутылке может превратить её в линзу, способную вызвать пожар.

2. Санитайзер

Здесь опасность точно такая же, как и с бутылкой с водой. Только не забывайте, что в состав санитайзера входит спирт, который в отличие от воды может легко воспламениться.

3. Электроника

Высокая температура, которая длительно воздействует на смартфон, может испортить ваши устройства и гаджеты. Если вам необходимо оставить электронику в салоне авто, то поместите её в чехлы. Это поможет избежать прямого попадания солнечных лучей. Если же температура в салоне выше 32 °C, то оставлять технику не рекомендуется.

4. Зажигалки

Из-за высокой температуры зажигалка на приборной панели может взорваться. К слову, это происходит довольно часто. Постарайтесь её прятать в бардачок или не оставлять в авто.

5. Растения

Перевозить растения в жару в автомобиле не рекомендуется. Дело в том, что вы подвергаете их очень сильному стрессу, из-за чего они могут не прижиться. Если вам пришлось перевозить растения в жаркую погоду, то оставляйте их на полу автомобиля и прикройте картонной коробкой. Также не выключайте кондиционер.

6. Лекарство

Обратите внимание, что практически все лекарства рекомендуется хранить при температуре не более 25°C. Из-за жары, а также высокой влажности лекарство может испортиться и нанести вред вашему здоровью. Лучше носить необходимые лекарства с собой в сумке.

7. Вино, сок и газировка

Все эти напитки могут легко испортиться и потерять свой вкус из-за высокой температуры хранения.





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