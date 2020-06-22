|
В Пинске в лобовую жёстко столкнулись два автомобиля, чудом не придавило пешеходов
22.06.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 21 июня в 11:50 часов.
По предварительной информации: 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района, управляя автомобилем «Ниссан Премьера», двигался по улице Первомайская. При выполнении маневра левого поворота на улицу Звездная водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ауди 100», под управлением 38-летнего пинчанина, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Ниссан Премьера» (48-летняя жительница деревни Молотковичи, находившаяся на переднем пассажирском сидении) получили травмы, водитель госпитализирован.
Проводится проверка.
Госавтоинспекция области призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и взаимовежливости. Помните, что проезд перекрестков является проездом аварийно-опасных участков дорог, на которых каждому водителю следует проявлять повышенную сконцентрированность.
Перед осуществлением любого маневра водитель должен убедиться в его безопасности для себя и других участников дорожного движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожная авария произошла 21 июня в 11:50 часов. По предварительной информации: 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района, управляя автомобилем «Ниссан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)