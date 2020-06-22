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В Пинске в лобовую жёстко столкнулись два автомобиля, чудом не придавило пешеходов

22.06.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 21 июня в 11:50 часов.

В Пинске в лобовую жёстко столкнулись два автомобиля, чудом не придавило пешеходов

По предварительной информации: 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района, управляя автомобилем «Ниссан Премьера», двигался по улице Первомайская. При выполнении маневра левого поворота на улицу Звездная водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ауди 100», под управлением 38-летнего пинчанина, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Ниссан Премьера» (48-летняя жительница деревни Молотковичи, находившаяся на переднем пассажирском сидении) получили травмы, водитель госпитализирован.

В Пинске в лобовую жёстко столкнулись два автомобиля, чудом не придавило пешеходов

Проводится проверка.

В Пинске в лобовую жёстко столкнулись два автомобиля, чудом не придавило пешеходов

Госавтоинспекция области призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и взаимовежливости. Помните, что проезд перекрестков является проездом аварийно-опасных участков дорог, на которых каждому водителю следует проявлять повышенную сконцентрированность.

Перед осуществлением любого маневра водитель должен убедиться в его безопасности для себя и других участников дорожного движения.

 
 
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  Дорожная авария произошла 21 июня в 11:50 часов. По предварительной информации: 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района, управляя автомобилем «Ниссан...
 
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