Им нужно убрать корону: Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев

Источник материала: ОНТ

Герцоги Сассекские направили письмо а адрес британской благотворительной организации StreetGames, чтобы сказать спасибо сотрудникам за их деятельность, но вызвали возмущение британцев, пишет The Sun.

Дело в том, что Меган Маркл и принц Гарри в начале года отказались исполнять королевские обязанность и уехали жить в США, но, как выяснилось, продолжают использовать королевскую символику.

Так, в этом письме они использовали корону над своим логотипом, и именно это вызвало ажиотаж в Twitter. Британцы написали возмущенные комментарии в соцсетях.

«Им нужно убрать корону из своего логотипа», «Нет статуса – нет короны!», «Все еще пользуетесь логотипом? Вы что-то не понимаете свой уход из королевской семьи!», – написали пользователи.

Правда, нашлись и защитники. Так, один из комментаторов отметил, что Маркл все-таки замужем за принцем.

«Она все еще представитель королевской семьи, герцогиня и замужем за сыном будущего короля. Нет причин для удаления короны», – отметил пользователь.

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