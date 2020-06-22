В Гродно осудили таксиста, который уснул за рулем и врезался в столб. В ДТП пострадала пассажирка

Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили водителя такси, который уснул за рулем — и машина врезалась в столб. В результате аварии пострадала пассажирка. Таксист признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено ограничение свободы на срок 3 года 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает Верховный суд.



Фото: vk.com/grodnogai

Авария произошла в Гродно 21 сентября 2019 года примерно в 05.40 на улице Социалистической.

35-летний таксист вез пассажирку с бульвара Ленинского комсомола на автовокзал. В какой-то момент водитель уснул и машина врезалась в столб. Девушка-пассажирка попала в больницу.

16 июня суд Ленинского района рассмотрел это дело. Было установлено, что водитель был уставшим и уснул за рулем такси. Машина выехала на тротуар, где врезалась в столб. Пассажирке, которая находилась на заднем сидении и была пристегнута, были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

Обвиняемый свою вину признал полностью

Кроме ограничения свободы, мужчина лишен водительских прав на 5 лет. Также он должен выплатить 12 тысяч рублей потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.