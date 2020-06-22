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К Бабарико не пускают адвоката, он подал жалобу в Генпрокуратуру

22.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что не смог сегодня попасть к подзащитному в СИЗО КГБ из-за эпидемситуации. Он подал жалобу в Генеральную прокуратуру.

Лаевский рассказал TUT.by, что сегодня утром он обратился в бюро пропусков КГБ, чтобы посетить Бабарико в СИЗО для оказания юридической помощи. Но документы у него не приняли. Ему заявили, что посещения адвокатами подзащитных, находящихся в изоляторе, не проводятся из-за эпидситуации.

Лаевский между тем отметил, что правовых норм, которые бы позволяли ограничивать оказание правовой помощи людям, содержащимся под стражей, нет.

«Поэтому сегодня же мною подана жалоба в Генеральную прокуратуру – чтобы они обеспечили возможность беспрепятственного посещения мною моего подзащитного, ведь это нужно для реализации конституционного права на получение юридической помощи, а это очень важно, ведь иначе как тогда защищаться?» – обратил внимание Лаевский.

Напомним, претендент в кандидаты на пост президента со своим сыном помещены в следственный изолятор КГБ. Они были задержаны утром 18 июня. Им предъявлено обвинение, но пока, не сообщается, какое.

 
 
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что не смог сегодня попасть к подзащитному в СИЗО КГБ из-за эпидемситуации. Он подал жалобу в Генеральную...
 
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