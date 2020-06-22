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Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика - Лукашенко
22.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беларусь становится главным логистическим центром региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика. Наше богом данное географическое положение - счастье для нас. Мы находимся на пересечении торговых путей", - сказал Президент.
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Беларусь становится главным логистическим центром региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской...
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