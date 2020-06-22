Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика - Лукашенко

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь становится главным логистическим центром региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.





"Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика. Наше богом данное географическое положение - счастье для нас. Мы находимся на пересечении торговых путей", - сказал Президент.