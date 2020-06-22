Как питаться, чтобы сохранить молодость? Рассказывает эндокринолог

Источник материала: ОНТ

Врач-эндокринолог, диетолог, генетик Лариса Бавыкина поделилась личными лайфхаками по поддержанию себя в форме, пишет bazaar.ru.

Врач придерживается мнения, что заболевания нужно лечить не за пять дней до смерти, а за пять лет до самой болезни, и самое главное здесь – рациональное питание.

Бавыкина снизила употребление красного мяса до 500 г в неделю, но увеличила объем рыбы и морепродуктов. Ведь доказанный факт, что злоупотребление красным мясом может увеличить риск колоректального рака;

врач ест по горсти орехов – примерно 40 г - ежедневно. У каждого ореха – свои преимущества. Миндаль – замечательный источник магния, а грецкий орех - йода, поэтому необходимо есть разные орехи;

каждый день эндокринолог ест 1 ч. л. растительного масла, предпочтительно оливковое. Таким образом из рыбы орехов и масел можно получить нужное количество омега-3 жирных кислот, которые организм сам не синтезирует;

врач не пьет цельное коровье молоко, а заменяет его козьим, а также регулярно употребляет мягкий козий сыр и белый йогурт;

каждый день она старается съедать по 4−5 порций сезонных овощей и фруктов. Отдаю предпочтение сезонным продуктам. В одной порции - 80−90г. Так организм получает клетчатку и витамины – фолиевую кислоту, В, А и С.

алкоголь лучше исключить совсем, рекомендует Бавыкина, но для тех, кто не готов радикально решать этот вопрос можно оставить в меню красное вино или яблочный сидр в небольших количествах.

Стоп-лист продуктов:

колбасные изделия, соусы, майонез, кетчуп, горчица. Из-за большого содержания соли эти продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

булочки, кексы, сдоба. Сладкие и мучные продукты также повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Балуйте себя ими не больше 2 раз в неделю;

все, что имеет «жирный вкус» – торты с кремом, майонез и т. п.

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