Лукашенко: не хочу, чтобы мы разрушили мир и стабильность, которые есть в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за сохранение в Беларуси мира и стабильности. Об этом глава государства заявил во время общения с жителями города, представителями брестской оппозиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды. «Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому не считаю, что вами (мнением меньшинства. — Прим. БЕЛТА) надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию», — сказал Александр Лукашенко.





В то же время глава государства подчеркнул, что категорически не согласен, если кто-либо — будь то меньшинство или большинство — ведет себя агрессивно. «Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится», — отметил белорусский лидер, заверив, что никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет.





Александр Лукашенко также ответил на критику отдельных людей по поводу значительной вовлеченности Президента в сельское хозяйство. Он отметил, что во многом именно благодаря вниманию со стороны главы государства к этому сектору экспорт продукции агропромышленного комплекса нарастает и приносит миллиарды долларов в страну.

«Я хочу, чтобы было тихо и спокойно, — подчеркнул Президент, обращаясь к представителям брестской оппозиции. — И запомните: Брест не только ваш город, но и мой». Многое в городе было сделано при поддержке руководства страны, в том числе к тысячелетию Бреста. Например, построен Западный обход. «На это колоссальные деньги мы выделили. Я еще приезжал, смотрел, как там шла стройка, чтобы успели к тысячелетию. То есть я уже вложился в этот город. Теперь вы немножко пошевелитесь», — сказал Президент, подчеркнув, что жители города многие местные проблемы могут решать на своем уровне. А на уровне главы государства и по его инициативе реализуются более глобальные проекты, как, например, образование Парка высоких технологий или строительство атомной станции.





Глава государства заявил, что в курсе всего происходящего на политическом поле страны и того, что пишут о нем, как порой называют. В этой связи он призвал не переходить на оскорбления. «Не надо нас дергать, оскорблять, — предупредил он. — Я пока еще действующий Президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если хотите разного рода жулье защитить, вы защищайте, но только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего», — подчеркнул он. В частности, белорусский лидер упомянул о расследовании, которое проводится по поводу вывода из страны значительных денежных сумм, отмывания денег. «Меценат, картины привез державе. А на поверку что оказалось? Это их картины. А почему мы их (группу людей. — Прим. БЕЛТА) сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева», — рассказал Александр Лукашенко.





«А вы начинаете кому-то подыгрывать, — добавил он. — Зачем? У них собственности за рубежом — куры не клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал».

Александр Лукашенко призвал всех объединиться в пользу интересов страны и построения благополучного будущего. «У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим (страну. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.-0-

Фото Максима Гучека

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