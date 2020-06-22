Лукашенко: Народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране

Источник материала: ОНТ

Ближе к вечеру Президент провёл встречу с активом Брестской области. Такие мероприятия с участием Главы государства уже стали традиционными. Александр Лукашенко и сегодня призвал всех приглашённых откровенно обсудить как задачи, которые стоят перед республикой, так и, возможно, проблемы, которые есть в конкретных регионах.

При этом Президент в самом начале встречи выразил восхищение Брестом и областью. Город, который 20 лет назад был мало похож на населенный пункт областного подчинения, сегодня один из красивейших в стране. Динамично развивается и весь регион: основным вектором развития для Брестчины Александр Лукашенко считает логистику. Что касается недочетов, то регион пока так и не создал флагманский инвестиционный проект, как, например, строительство нового комбината минеральных удобрений в Гродно. Президент уверен: по изменениям на этой земле можно в целом судить об успехах страны.

Также с Главой государства обсуждены программы возрождения села и создание жилого фонда для молодых семей, экспорт сельхозпродукции и развитие реального сектора экономики в целом. У Бреста, добавил Александр Лукашенко, отличные перспективы, в том числе благодаря введению безвизового режима.

Фото: БЕЛТА

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