ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Адвокат Тихановского: Срок в карцере продлили за ненадлежащую уборку - под потолком нашли паутину

22.06.2020 21:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сергею Тихановскому продлили срок пребывания в карцере за ненадлежащую уборку помещения — сотрудники СИЗО нашли под потолком паутину. Об этом TUT.BY рассказал адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Сергей Тихановский находится в карцере уже 10 дней. По словам адвоката, к Тихановскому применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

Сегодня Тихановский подал жалобы на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области.

— Сергей не падает духом, но говорит, что условия в карцере плохие: там нет питьевой воды, только вода из крана, не очень чистая. Карцер — помещение маленькое, без окна, оно не проветривается, круглосуточно горит яркий свет — светодиодная лампа, в помещении влажно — в камере проходит стояк, и труба стояка протекает, поэтому бетонный пол постоянно мокрый. Нормально сидеть фактически не на чем, а кровать откидывают только на ночь с 22 до 6 часов утра. Поэтому Сергею приходится много стоять или делать небольшие шаги по карцеру. Но у него болит нога, которую он травмировал еще до задержания, поэтому ходить и стоять ему сложно, — говорит защитник Виктор Мацкевич.

Адвокат блогера подал обращение начальнику Следственного изолятора № 1 о ненадлежащих условиях содержания, в котором просит провести медицинское освидетельствование Тихановского и сократить срок его пребывания в карцере.

— Также я был в прокуратуре Минска и подал обращение, в котором просил о безотлагательном рассмотрении всех поданных жалоб. Надеюсь, что их рассмотрят в срочном порядке, и ситуация будет исправлена, — сказал защитник.

Никаких процессуальных действий с Тихановским, пока он находится в карцере, не проводилось.

Напомним, Сергея Тихановского поместили в карцер 13 июня. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила, что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергея Тихановского поместили в карцер 13 июня. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика