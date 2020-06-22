Адвокат Тихановского: Срок в карцере продлили за ненадлежащую уборку - под потолком нашли паутину

Источник материала: Tut.by

Сергею Тихановскому продлили срок пребывания в карцере за ненадлежащую уборку помещения — сотрудники СИЗО нашли под потолком паутину. Об этом TUT.BY рассказал адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Сергей Тихановский находится в карцере уже 10 дней. По словам адвоката, к Тихановскому применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

Сегодня Тихановский подал жалобы на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области.

— Сергей не падает духом, но говорит, что условия в карцере плохие: там нет питьевой воды, только вода из крана, не очень чистая. Карцер — помещение маленькое, без окна, оно не проветривается, круглосуточно горит яркий свет — светодиодная лампа, в помещении влажно — в камере проходит стояк, и труба стояка протекает, поэтому бетонный пол постоянно мокрый. Нормально сидеть фактически не на чем, а кровать откидывают только на ночь с 22 до 6 часов утра. Поэтому Сергею приходится много стоять или делать небольшие шаги по карцеру. Но у него болит нога, которую он травмировал еще до задержания, поэтому ходить и стоять ему сложно, — говорит защитник Виктор Мацкевич.

Адвокат блогера подал обращение начальнику Следственного изолятора № 1 о ненадлежащих условиях содержания, в котором просит провести медицинское освидетельствование Тихановского и сократить срок его пребывания в карцере.

— Также я был в прокуратуре Минска и подал обращение, в котором просил о безотлагательном рассмотрении всех поданных жалоб. Надеюсь, что их рассмотрят в срочном порядке, и ситуация будет исправлена, — сказал защитник.

Никаких процессуальных действий с Тихановским, пока он находится в карцере, не проводилось.

Напомним, Сергея Тихановского поместили в карцер 13 июня. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила , что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга.