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Александр Лукашенко: «Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства»

22.06.2020 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику

Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.

Александр Лукашенко: «Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, что противно: начали приватизировать, знаете кто, эту Великую Победу. Мы сопротивляемся. Это наше тоже достояние. У нас каждый третий человек погиб от этой войны, как ни в одной другой стране. Наша страна, Беларусь, была стерта с лица земли. И эту Победу мы никому отдать не можем. Потому что начиная с сегодняшнего дня, с 4 утра, вот здесь, рядом, шла война.

В сложившейся обстановке задача армии, сил спецопераций в первую очередь – защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ.

И как человек вас просто прошу: я не вечный Президент, чтоб вы знали, абсолютно нет! Я знаю свое место. Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства. Хочу вас очень попросить: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, «вылупив, как в народе кажуць, вочы», скакали, как бешеные, и тянули чей-то чужой воз.

Александр Лукашенко: «Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства»

Александр Лукашенко: «Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства»

Когда говорят о Бресте, вспоминают Брестскую крепость. Теперь у города еще один символ мужества – 38-я десантно-штурмовая бригада. Это не о стенах, это о людях.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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