|
Александр Лукашенко: «Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В сложившейся обстановке задача армии, сил спецопераций в первую очередь – защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ.
И как человек вас просто прошу: я не вечный Президент, чтоб вы знали, абсолютно нет! Я знаю свое место. Я все свои лучшие годы положил служению народу и созданию этого государства. Хочу вас очень попросить: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, «вылупив, как в народе кажуць, вочы», скакали, как бешеные, и тянули чей-то чужой воз.
Когда говорят о Бресте, вспоминают Брестскую крепость. Теперь у города еще один символ мужества – 38-я десантно-штурмовая бригада. Это не о стенах, это о людях.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)