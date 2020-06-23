ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минской области два человека получили ожоги при использовании бензина

23.06.2020 10:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области два человека пострадали при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

По сведениям Минского ОУМЧС, первый случай произошёл 20 июня примерно в одиннадцать утра. 51-летний мужчина гостил у матери в деревне Косовка Березинского района.

Во время приготовления шашлыка гражданин перепутал бутылки с водой и бензином. В результате этого мужчина получил ожоги 31% тела и был госпитализирован.

Второе происшествие случилось 22 июня. 35-летняя женщина находилась на частном подворье в агрогородке Томковичи Дзержинского района. Гражданка разжигала костёр с использованием бензина. Пострадавшая получила ожоги 32 % тела и была доставлена в больницу.

В прошлом месяце помощь медиков потребовалась жителю Берестовицкого района.

Рабочий получил ожоги из-за разрыва котла – здесь подробности.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области два человека пострадали при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. По сведениям Минского ОУМЧС, первый случай...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит самый модный купальник лета 2020? Посмотрите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика