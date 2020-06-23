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5 секретов, которые помогут похудеть в два раза быстрее, чем на диете

23.06.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 секретов, которые помогут похудеть в два раза быстрее, чем на диете

Медики не рекомендуют прибегать к экстремальным диетам, которые призваны помочь быстро сбросить лишний вес. По мнению специалистов, лучший способ похудеть — это постепенно менять образ жизни и свои пищевые привычки. Следующие 5 советов помогут вам добиться результата намного быстрее и безопаснее, чем при помощи диеты. 

1. Не перекусывайте

Частый приём пищи (приблизительно 5 раз в день) поможет вам избежать резких скачков инсулина. Этого правила нужно обязательно придерживаться тем, кто внимательно следит за своим весом. При этом лучше не перекусывать, а есть нормальную пищу. 

2. Меньше тренируйтесь

Как показали результаты исследования, люди, которые занимались бегом полчаса в день похудели на 33% больше, нежели те, кто бегали по часу в день. Это объясняется тем, что наш организм прежде всего хочет накапливать, а не терять калории. И если мы слишком сильно нагружаем организм, то он старается замедлить метаболизм. Самый идеальный режим тренировок - по полчаса кардиотренировок 4 раза в неделю.

3. Употребляйте цельнозерновые продукты

Чтобы переварить продукты из цельного зерна, организму потребуется намного больше энергии. Именно поэтому люди, которые употребляют цельнозерновые продукты имеют меньше проблем с лишним весом. 

4. Спите в прохладной комнате

Как показали исследования учёных, температура воздуха в спальне может влиять на активность белого и бурого жира в организме. Напомним, что первый вид жира помогает организму запасать энергию, а значит толстеть, тогда как второй вид помогает наоборот худеть. Согласно результатам исследования, у тех людей, которые спали в прохладной спальне, скорость метаболизма выросла на 10%. Поэтому обязательно проветривайте помещение перед сном. 

5. Недоедайте до конца

Забудьте про правило наших дедушек и бабушек "съедать всё до последнего кусочка". Попытайтесь оставлять хотя бы 10 % от порции в тарелке, и вы сможете сбросить несколько килограммов в месяц благодаря этому правилу.

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Медики не рекомендуют прибегать к экстремальным диетам, которые призваны помочь быстро сбросить лишний вес. По мнению специалистов, лучший способ похудеть — это...
 
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