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Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции из-за наводнений погибли как минимум пять человек. Их тела удалось обнаружить спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До сих пор продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.
Проливные дожди обрушились на северо-запад страны 22 июня. Больше всех пострадал район Кестель. Туда направился министр внутренних дел Турции – он будет руководить ликвидацией последствий стихии.
В поисково-спасательной операции задействованы более 250 человек.
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Новости Турции. В Турции из-за наводнений погибли как минимум пять человек. Их тела удалось обнаружить спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До...
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