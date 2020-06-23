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Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек

23.06.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции из-за наводнений погибли как минимум пять человек. Их тела удалось обнаружить спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек

До сих пор продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек

Проливные дожди обрушились на северо-запад страны 22 июня. Больше всех пострадал район Кестель. Туда направился министр внутренних дел Турции – он будет руководить ликвидацией последствий стихии.

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек

В поисково-спасательной операции задействованы более 250 человек.

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Новости Турции. В Турции из-за наводнений погибли как минимум пять человек. Их тела удалось обнаружить спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До...
 
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