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Рассекречен новый китайский «паркетник» Lynk & Co 06

23.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принадлежащая Geely компания Lynk & Co поделилась первыми изображениями и информацией о компактном кроссовере с индексом 06 — в гамме китайской марки это уже пятая по счету модель.


Новый кроссовер, который составит компанию уже выпускающимся «паркетникам» 01 и 02, седану 03 и купеобразному SUV 05, станет самым доступной моделью Lynk & Co. А еще это первая модель бренда, созданная на новой модульной платформе Geely BMA с безальтернативным передним приводом — это значит, что 06 по части техники унифицирован с кроссоверами Icon и Coolray.


В длину новый Lynk & Co насчитывает 4,34 м, колесная база равна 2,64 м. Внешний облик кроссовера решен в корпоративном стиле марки, а вот интерьер получил новую для машин Lynk & Co архитектуру с двумя экранами диагональю 10,25 дюйма на передней панели — пассивный для приборов и сенсорный для мультимедиа-системы.



Базовым для 06 станет 177-сильный турбированный 1,5-литровый агрегат с тремя цилиндрами и в паре с 7-ступенчатым «роботом», топовый вариант получит гибридную установку на основе этого же мотора, дополненного 82-сильным электродвигателем (суммарная мощность пока не названа). Известно, что средний расход у гибридной модификации составит 4,8 л на 100 км, а дальность хода на электротяге будет достигать 55 км.


В продаже 06 появится до конца текущего года — цены в Lynk & Co назовут ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
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Принадлежащая Geely компания Lynk & Co поделилась первыми изображениями и информацией о компактном кроссовере с индексом 06 - в гамме китайской марки это уже пятая по...
 
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