«Муж ушел к другой, потом вернулся - и заразил меня». Люди с ВИЧ - о жизни и реакции окружающих

Источник материала: Tut.by

Вокруг ВИЧ-инфекции до сих пор много стереотипов: кто-то думает, что можно заразиться в быту или через поцелуи, кто-то считает, что человека с ВИЧ всегда можно заметить среди остальных, а кто-то и вовсе путает его со СПИДом. Мы поговорили с людьми, которые не один год живут с ВИЧ. Они рассказали, как заразились (для этого не обязательно принимать наркотики), что делают, чтобы быть безопасными для других людей, и о том, как это изменило их жизнь.