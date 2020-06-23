﻿ «Муж ушел к другой, потом вернулся - и заразил меня». Люди с ВИЧ - о жизни и реакции окружающих. 21.by
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«Муж ушел к другой, потом вернулся - и заразил меня». Люди с ВИЧ - о жизни и реакции окружающих

23.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вокруг ВИЧ-инфекции до сих пор много стереотипов: кто-то думает, что можно заразиться в быту или через поцелуи, кто-то считает, что человека с ВИЧ всегда можно заметить среди остальных, а кто-то и вовсе путает его со СПИДом. Мы поговорили с людьми, которые не один год живут с ВИЧ. Они рассказали, как заразились (для этого не обязательно принимать наркотики), что делают, чтобы быть безопасными для других людей, и о том, как это изменило их жизнь.

 
 
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ВИЧ-положительные люди рассказали о том, как они заразились, своей первой реакции на диагноз и о жизни после.
 
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