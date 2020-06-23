|
На улице Райниса дотла сгорел Volkswagen Passat
Источник материала: Tut.by
Вечером 22 июня на столичной улице Райниса сгорел автомобиль,
Сообщение о загорании легковушки поступило спасателям в 18.49. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, машина горела открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание в 18.57.
В результате пожара Volkswagen Passat 1994 года выпуска сгорел полностью. Также огонь повредил припаркованные рядом Renault и Opel.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)