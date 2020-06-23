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На улице Райниса дотла сгорел Volkswagen Passat

23.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июня на столичной улице Райниса сгорел автомобиль, сообщили в МЧС.


Сообщение о загорании легковушки поступило спасателям в 18.49. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, машина горела открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание в 18.57.

В результате пожара Volkswagen Passat 1994 года выпуска сгорел полностью. Также огонь повредил припаркованные рядом Renault и Opel.


Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

 
 
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Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
 
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