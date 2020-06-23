На улице Райниса дотла сгорел Volkswagen Passat

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июня на столичной улице Райниса сгорел автомобиль, сообщили в МЧС.





Сообщение о загорании легковушки поступило спасателям в 18.49. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, машина горела открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание в 18.57.

В результате пожара Volkswagen Passat 1994 года выпуска сгорел полностью. Также огонь повредил припаркованные рядом Renault и Opel.





Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.