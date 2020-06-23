ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

23.06.2020 10:39 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Проливные дожди этим летом принесли неприятности жителям дома на ул. Суворова. Вокруг них образовалось буквально озеро. И это его уже немного откачали. А было ещё хуже.

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Правда, откачка производится каким-то совсем уж слабым насосом, да и вода попадает не в ливнёвку, а часть обратно стекает вдоль бордюра... к ним же.

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Ситуация плачевная, но помочь нечем - дом оказался в низине.

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Разве что МЧС приедет и выкачает большую часть, такими темпами, как сейчас, процесс будет идти долго.

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Проливные дожди этим летом принесли неприятности жителям дома на ул. Суворова. Вокруг них образовалось буквально озеро. И это его уже немного откачали. А было ещё...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Муж ушел к другой, потом вернулся - и заразил меня». Люди с ВИЧ - о жизни и реакции окружающих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика