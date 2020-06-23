Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле

Источник материала: Виртуальный Брест

Проливные дожди этим летом принесли неприятности жителям дома на ул. Суворова. Вокруг них образовалось буквально озеро. И это его уже немного откачали. А было ещё хуже.





Правда, откачка производится каким-то совсем уж слабым насосом, да и вода попадает не в ливнёвку, а часть обратно стекает вдоль бордюра... к ним же.





Ситуация плачевная, но помочь нечем - дом оказался в низине.





Разве что МЧС приедет и выкачает большую часть, такими темпами, как сейчас, процесс будет идти долго.



























