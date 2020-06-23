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Из-за дождей дом на Суворова заблокирован большим количеством воды. Откачивают еле-еле
23.06.2020 10:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проливные дожди этим летом принесли неприятности жителям дома на ул. Суворова. Вокруг них образовалось буквально озеро. И это его уже немного откачали. А было ещё хуже.
Правда, откачка производится каким-то совсем уж слабым насосом, да и вода попадает не в ливнёвку, а часть обратно стекает вдоль бордюра... к ним же.
Ситуация плачевная, но помочь нечем - дом оказался в низине.
Разве что
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