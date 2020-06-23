Адвокат придет на помощь

Источник материала: Горецкий вестник

26 июня 2020 года белорусской адвокатуре исполняется 98 лет. Именно в этот день в 1922-м был утвержден институт адвокатуры в Белорусской ССР

Адвокатура в нашей стране призвана осуществлять профессиональную правозащитную деятельность, оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам и юридическим лицам, всем, кто в этом нуждается.

В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Беларусь «каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается». А согласно ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, свидетели имеют право приглашать адвоката для получения юридической помощи при производстве процессуальных действий с их участием.





В Горецком районе адвокатскую деятельность осуществляют Галина Горовец и Наталия Фомичева в составе юридической консультации Горецкого района Могилевской областной коллегии адвокатов. Они оказывают гражданам помощь в виде юридических консультаций, составления правовых документов, защиты в уголовном и административном процессах, представлении интересов при рассмотрении семейных, жилищных, трудовых, гражданских дел в судах первой и апелляционной инстанций. Адвокаты ведут активную работу по правовой пропаганде. К примеру, публикуют статьи в местной районной газете, выступают с лекциями и беседами в школах города и трудовых коллективах.

У юридической консультации Горецкого района есть своя история, достижения и награды. Наталья Фомичева имеет свидетельство медиатора, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь.

Для того, чтобы осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, горецкие адвокаты постоянно занимаются самообразованием, следят за изменениями в законодательстве страны, регулярно проходят курсы повышения квалификации в УО «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета».

Работа адвоката интересная, динамичная, разноплановая, требующая полной отдачи и сил. При этом, помимо знания закона, необходимо быть и психологом. Ведь нужно найти индивидуальный подход к каждому, кто прибегает к помощи.

Всем важно помнить, что своевременное обращение к адвокату — гарантия защиты интересов граждан, общества и государства.

В преддверии профессионального праздника Галина Горовец и Наталия Фомичева поздравляют всех адвокатов Республики Беларусь, желают им здоровья и успехов в их нелегком, но таком необходимом труде.