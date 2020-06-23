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Лукашенко встретился с руководством Брестской области

23.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко во время посещения Брестской области встретился с руководством региона, сообщает телеканал «МИР 24». На встрече говорили о достижениях Беларуси за последние годы.

«Большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь, а они красноречиво свидетельствуют об обратном», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

За последние годы объем промышленного производства вырос в пять раз, экспорт в семь. Александр Лукашенко также жестко высказался о коррупции.

«Я знаю, что такое коррупция – это ржавчина, которая разъедает все. Это прямой путь уже не к революции, как говорят, а к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране. Это наше величайшее достояние, и люди в других странах, которые хотят спокойно жить, которые работают, смотря на нас, завидуют нам», – сказал Лукашенко.

Позиция президента однозначна: предприятия должны работать честно и приносить пользу стране. Таким образом государство обеспечит поддержку. Нечистым на руку придется ответить по закону.

Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко в День памяти и скорби посетил Брестскую крепость.



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Встреча состоялась после мероприятий в честь Дня памяти и скорби.
 
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