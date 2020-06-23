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В Березовском и Кобринском районах ожидают большой интерес к конкурсу инициатив по проекту ЕС-ПРООН

23.06.2020 10:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березовском и Кобринском районах ожидается большой интерес к конкурсу инициатив проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством экономики, сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта Елена Будник.

В Березовском и Кобринском районах ожидают большой интерес к конкурсу инициатив по проекту ЕС-ПРООН

Новый конкурс проекта ЕС-ПРООН направлен на развитие предпринимательской активности и поддержку деловой инициативы в 12 пилотных районах страны. В их числе Березовский и Кобринский районы Брестской области. Финансирование получат инновационные кластерные и социально значимые бизнес-идеи, актуальные для той территории, где их планируется воплотить.

"Мы ожидаем большой интерес со стороны потенциальных участников. Например, на предыдущий конкурс бизнес-идей, который состоялся в мае - июне прошлого года, от пилотных районов Брестской области было подано более 300 заявок. В регионе уже реализуются две инициативы, победившие в конкурсе по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства", - отметила региональный координатор проекта.

Так, в Кобрине заработала "Школа бизнеса", 26 мая там состоялось первое открытое мероприятие. В течение года здесь планируют провести серию бесплатных тренингов для предпринимателей и мероприятий для молодежи "Молодой предприниматель" с участием успешных представителей малого и среднего бизнеса Брестской области. В Березовском районе активную работу с сельским населением проводит Высоковский эколого-этнографический центр. Оба учреждения уже получили официальный статус центров поддержки предпринимательства.

Для всех заинтересованных принять участие в новом конкурсе сегодня пройдет онлайн-семинар на тему "Условия и особенности участия в конкурсе инициатив по развитию предпринимательства". Во время вебинара будут рассмотрены подходы и методология организации конкурса, общие принципы составления бюджета, информационное сопровождения инициатив, а также мероприятия по повышению потенциала участников конкурса. Веб-семинар продолжительностью два часа начнется в 15.00. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться по ссылке https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_-rQE3ItdSi2lIShVMPY4jQ.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" рассчитан на три года (с февраля 2019-го по 31 января 2022 года).

 
 
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