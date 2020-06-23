Под Минском продают дачу-перевертыш. Что за она и сколько за нее хотят?

Источник материала: Tut.by

Идея строительства домов-перевертышей получила широкое распространение в 2000-х годах. В Беларуси, например, такой дом, где все «вверх дном», есть в местечке Дукора. Жить, конечно, там невозможно: вестибулярный аппарат на это просто не рассчитан, однако в качестве туристического объекта это вполне интересно. Впрочем, в одном из садоводческих товариществ под Минском есть дача, которая выглядит как дом-перевертыш. Что это за объект — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: realt.by

Дача-перевертыш расположена в 22 км от МКАД в Молодечненском направлении (рядом с деревней Вышково). Дом строился в 2000 году — время, когда на смену «замковому» строительству пришли оригинальные проекты.



Фото: realt.by

Видно, что дача строилась с душой и хозяева приложили немало фантазии, чтобы часть дома визуально напоминала перевертыш. Впрочем, в отличие от оригинальных версий, внутри дома потолок и пол на своих местах.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В доме всего три уровня, его площадь — 100 квадратных метров. Внутри есть все удобства: два санузла, душевая кабина, а также сауна и бассейн. Отапливается печью. Участок — 5 соток. Цена — 92,6 тысячи рублей, или 39 тысяч в долларовом эквиваленте.