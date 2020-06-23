|
Под Минском продают дачу-перевертыш. Что за она и сколько за нее хотят?
Источник материала: Tut.by
Идея строительства домов-перевертышей получила широкое распространение в 2000-х годах. В Беларуси, например, такой дом, где все «вверх дном», есть
Дача-перевертыш расположена в 22 км от МКАД в Молодечненском направлении (рядом с деревней Вышково). Дом строился в 2000 году — время, когда на смену «замковому» строительству пришли оригинальные проекты.
Видно, что дача строилась с душой и хозяева приложили немало фантазии, чтобы часть дома визуально напоминала перевертыш. Впрочем, в отличие от оригинальных версий, внутри дома потолок и пол на своих местах.
В доме всего три уровня, его площадь — 100 квадратных метров. Внутри есть все удобства: два санузла, душевая кабина, а также сауна и бассейн. Отапливается печью. Участок — 5 соток. Цена — 92,6 тысячи рублей, или 39 тысяч в долларовом эквиваленте.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о редких объектах на рынке загородной недвижимости. На этот раз - дом-перевертыш.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)