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ДТП в Гацуке: пострадали два человека

23.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ДТП в Гацуке: пострадали два человека

    Фото: служба эвакуации Случь Авто

Днём в понедельник на трассе Р23 вблизи деревни Гацук Слуцкого района произошло попутное столкновение микроавтобуса Форд и легкового автомобиля Фольксваген Пассат.

В ГАИ сообщили предварительную картину произошедшего: водитель микроавтобуса, вероятно, отвлёкся и совершил наезд на легковой автомобиль, который был припаркован на полосе отвода.

Водитель и пассажир микроавтбуса с травмами доставлены в Слуцкую ЦРБ.

ДТП в Гацуке: пострадали два человека


Slutsk-Gorod.by
Фото: служба эвакуации Случь Авто

 
 
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Днём в понедельник на трассе Р23 вблизи деревни Гацук Слуцкого района произошло попутное столкновение микроавтобуса Форд и легкового автомобиля Фольксваген...
 
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