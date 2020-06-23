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ДТП в Гацуке: пострадали два человека
23.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём в понедельник на трассе Р23 вблизи деревни Гацук Слуцкого района произошло попутное столкновение микроавтобуса Форд и легкового автомобиля Фольксваген Пассат.
В ГАИ сообщили предварительную картину произошедшего: водитель микроавтобуса, вероятно, отвлёкся и совершил наезд на легковой автомобиль, который был припаркован на полосе отвода.
Водитель и пассажир микроавтбуса с травмами доставлены в Слуцкую ЦРБ.
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Днём в понедельник на трассе Р23 вблизи деревни Гацук Слуцкого района произошло попутное столкновение микроавтобуса Форд и легкового автомобиля Фольксваген...
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