ДТП в Гацуке: пострадали два человека

Источник материала: Слуцк Город





Фото: служба эвакуации Случь Авто

Днём в понедельник на трассе Р23 вблизи деревни Гацук Слуцкого района произошло попутное столкновение микроавтобуса Форд и легкового автомобиля Фольксваген Пассат.

В ГАИ сообщили предварительную картину произошедшего: водитель микроавтобуса, вероятно, отвлёкся и совершил наезд на легковой автомобиль, который был припаркован на полосе отвода.

Водитель и пассажир микроавтбуса с травмами доставлены в Слуцкую ЦРБ.



