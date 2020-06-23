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Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части

23.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прочитал сегодня в одном Брестском паблике пресс-релиз ГАИ (читайте ниже, после отзыва водителя) про то, что водитель тоже человек и может отвлечься на всё, что угодно. Очень тронули душу эти слова.

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части


Но я не водитель, я шофер. Я на навигатор и телефон не отвлекаюсь, по ПДД не положено. За дорогой слежу. Но и это иногда может не помочь, особенно когда родители позволяют детям играть на обочинах дорог, а ГАИ профилактику в должной мере не проводит.

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части


Хотелось бы попросить ГАИ и участковых милиции обратить внимание на район Плоска, где на Вересковых улицах частенько можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части (фото номер раз).

Уж коли родители на них внимания не обращают.

Ведь у любой машины есть мертвая зона, в которой ребенка не видно. Данную девочку, к примеру, я, проезжая мимо, могу увидеть, только отстегнув ремень безопасности (нельзя по ПДД) и встав посреди салона (фото номер два).

Ps: все фото сделаны из автомобиля, стоящего на ручном тормозе и нейтральной передаче.

Остановитесь! Хватит друг другу доказывать!

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части


Глухой удар. Пыль, дым, сирены и красно-синие мерцающие огни. Шум в ушах, боль, и непонимание происходящего, секунда и вечность. Вечное противоборство водителей и пешеходов. Спросите почему? Всё потому, что каждый из нас хочет быть главным! Машина, она всего лишь железяка, бездушный механизм, не способный чувствовать, но способный на сбои, отказы тормозов и разного вида неполадки. А мы люди. Да, водитель может отвлечься на что угодно. На навигатор, на крик ребенка на заднем сидении, на мобильный телефон, да на всё, что угодно. Он все может! Потому что он самый обычный человек, и от пешехода он ничем не отличается. Слышите? Ничем! Кроме какой-то железяки весом свыше тонны, в которой сидит вчерашний пешеход, который только вчера прогуливался с семьёй по свежему воздуху или отдыхал с друзьями, а сейчас он надежно пристёгнут ремнями безопасности. Вечные споры, кто прав, кто виноват.

Проблема взаимоотношений водителей транспортных средств и пешеходов была, есть и будет. Свою актуальность она не теряет и по сей день. Для большинства людей мнение, что пешеход всегда прав, было привито еще со времен обучения в автошколе. Но это никак не правило. К сожалению, мнение о неприкосновенности пешехода распространилось среди пеших участников дорожного движения, и многие из них уверены, что на дороге их всегда должны пропускать. Каждый хочет быть главным. Водитель не хочет понять пешехода, а пешеход – водителя. Из-за подобных конфликтов и происходят дорожные аварии.

За пять месяцев текущего года в области произошло 66 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что на четыре ДТП больше, чем за аналогичный период прошлого года, в которых погибли 12 человек, 55 – получили травмы различной степени тяжести. В двух дорожных авариях виновниками были сами пешеходы. Эти ДТП унесли жизни 7 человек, еще 16 понадобилась медицинская помощь. Стоит отметить, что пять дорожных аварий произошли в результате пересечения пешеходами проезжей части в неположенном месте, а в девяти случаях пешеходы находились в нетрезвом состоянии.

Почему происходят ДТП, уносящие жизни людей? Почему все это происходит? Вечные споры, кто прав, кто виноват – водитель или пешеход? А может, просто чья-то гордость? Но как она поможет одному на больничной койке, а другому в зале судебных заседаний? Задумайтесь…Что приятнее видеть: слёзы на глазах своей семьи или улыбку на этих искрящихся лицах, когда все живы и здоровы? Неужели так важно быть правым? Давайте будем взаимовежливыми на дороге. Кто, если не мы, позаботимся о нас самих? Мы не сделаем этого сегодня, а завтра наша дорога жизни может оборваться…

Пешеходы и водители, дети и взрослые, берегите себя и своих близких!

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части
Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части

Тут можно встретить малолетних детей, лепящих куличики из грязи на проезжей части

 
 
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  Прочитал сегодня в одном Брестском паблике пресс-релиз ГАИ (читайте ниже, после отзыва водителя) про то, что водитель тоже человек и может отвлечься на всё, что...
 
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