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Готовь как шеф: 10 хитростей профессиональных поваров

23.06.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовь как шеф: 10 хитростей профессиональных поваров

Кто как не профессиональные повара знают, каким образом можно добиться идеального вкуса от обычных продуктов. Мы расскажем вам о нескольких секретах, которые используют повара в своей работе. 

1. Бульон вместо воды

Данное правило можно отнести ко всем видам блюд. Бульон придаст более насыщенный вкус даже обычным продуктам.

2. Добавляйте соль в десерты

Соль добавляется не только для того, чтобы сделать еду более солёной, но также и для того, чтобы усилить вкус блюда. Щепотка соли в десерте поможет ощутить вкус блюда по-новому. 

3. "Веветируйте" мясо

Перед тем как жарить мясо обваляйте его вмеси яичного белка и кукурузного крахмала. Это покрытие поможет сохранить сочность мяса и предотвратить его перегрев. В результате ваше блюдо получится сочным и очень нежным.

4. Как сделать подливу густой

Добавьте в подливу несколько ложек горчицы или арахисового масла. Это придаст ей более густую консистенцию и более глянцевый вид. 

5. Добавляйте в кофе корицу или соль

Всего одна щепотка соли поможет избавиться от горького вкуса в кофе. Усилить его вкус поможет корица. Добавляйте её в маленьких количествах в напиток.

6. Панировочные сухари вместо яиц

Попробуйте во время приготовления котлет заменить яйца на панировочные сухари. Ваши котлеты получатся нежными и сочными.

7. Как сделать аппетитную корочку на мясе

Для начала хорошенько высушите мясо при помощи полотенца, а затем хорошенько посолите. После этого можете жарить мясо на сковородке.

8. Подогревайте тарелки перед подачей

Существует веская причина, по которой блюда в ресторанах и кафе подают на горячих тарелках. Если тарелка холодная, то еда может резко остыть и потерять свой вкус. Поэтому старайтесь перед подачей блюда подогревать тарелки.

9. Добавляйте кофе в соус со спагетти

Удивительно, но кофе прекрасно сочетается с томатными соусами. Добавьте одну щепотку порошка и это поможет избавить пасту от горечи и кислоты. К тому же кофе придаст блюду интересный вкус.

10. Используйте паприку

Паприка, как вино или лимонный сок, может исправить вкус любого блюда и добавить ему "перчинки", если чего-то не хватает.

фото https://www.youtube.com/watch?v=PyiYu92BO2k http://coraltime.club/2017/11/07/retsept-6-tropicheskij-smuzi-s-kivi-i-bananom/


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Кто как не профессиональные повара знают, каким образом можно добиться идеального вкуса от обычных продуктов. Мы расскажем вам о нескольких секретах, которые...
 
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