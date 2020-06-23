Ученые нашли ртуть в глубочайших местах океана

Источник материала: Tut.by

Ученые из Китая и США обнаружили токсичное антропогенное ртутное загрязнение в тысячах метров от поверхности океана. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования , предназначенного для Международной геохимической конференции имени Гольдшмидта. Краткие выводы также можно прочесть на Phys.org .



Обитатели Марианской впадины в 2014 году. Фото: SOI/HADES/University of Aberdeen/Dr. Alan Jamieson

Исследователи из Китая и США взяли образцы глубоководной фауны для поиска следов ртути в рыбе и ракообразных.

Так, команда из Китая в 2016—2017 годах собрала образцы эндемической фауны на глубине 7−11 тысяч метров и отложения на глубине в 5,5−9,2 тысяч метров в Марианском и Японском желобах. Оказалось, что населяющие эти места живые организмы накапливают метилртуть — высокотоксичное органическое соединение ртути, которое легко концентрируется во время своего движения по пищевой цепочке в процессе биоаккумулирования. Говоря простыми словами, рыбы потребляют токсичную пищу, затем в свою очередь потребляются еще более крупной рыбой, которая также становится токсичной — и так до тех пор, пока какая-либо из рыб не окажется на тарелке у человека.

Причем результаты показывают, что ртуть попадает в фауну глубоководных желобов из верхних слоев океана.

Другая команда из США также взяла пробы рыбы и ракообразных как в Марианском желобе на Филиппинах, так и в желобе Кермадек возле Новой Зеландии (максимальная глубина последнего — чуть более 10 километров). Химический анализ показал, что ртуть, обнаруженная у глубоководных видов, обитающих в этих желобах, была в основном получена из атмосферы и попала в океан в результате дождей. Об этом свидетельствует сходство образцов, взятых у рыб на дне океана и у рыб, плавающих на глубине в 400−600 метров в центральной части Тихого океана.

Специалисты отмечают, что часть этой ртути была произведена естественным путем (при извержении вулкана или лесном пожаре), но, скорее всего, большая ее часть связана с деятельностью человека, а именно, сжиганием угля и нефти, добычей полезных ископаемых и производством.