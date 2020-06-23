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Ученые нашли ртуть в глубочайших местах океана

23.06.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Китая и США обнаружили токсичное антропогенное ртутное загрязнение в тысячах метров от поверхности океана. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, предназначенного для Международной геохимической конференции имени Гольдшмидта. Краткие выводы также можно прочесть на Phys.org.


Обитатели Марианской впадины в 2014 году. Фото: SOI/HADES/University of Aberdeen/Dr. Alan Jamieson

Исследователи из Китая и США взяли образцы глубоководной фауны для поиска следов ртути в рыбе и ракообразных.

Так, команда из Китая в 2016—2017 годах собрала образцы эндемической фауны на глубине 7−11 тысяч метров и отложения на глубине в 5,5−9,2 тысяч метров в Марианском и Японском желобах. Оказалось, что населяющие эти места живые организмы накапливают метилртуть — высокотоксичное органическое соединение ртути, которое легко концентрируется во время своего движения по пищевой цепочке в процессе биоаккумулирования. Говоря простыми словами, рыбы потребляют токсичную пищу, затем в свою очередь потребляются еще более крупной рыбой, которая также становится токсичной — и так до тех пор, пока какая-либо из рыб не окажется на тарелке у человека.

Причем результаты показывают, что ртуть попадает в фауну глубоководных желобов из верхних слоев океана.

Другая команда из США также взяла пробы рыбы и ракообразных как в Марианском желобе на Филиппинах, так и в желобе Кермадек возле Новой Зеландии (максимальная глубина последнего — чуть более 10 километров). Химический анализ показал, что ртуть, обнаруженная у глубоководных видов, обитающих в этих желобах, была в основном получена из атмосферы и попала в океан в результате дождей. Об этом свидетельствует сходство образцов, взятых у рыб на дне океана и у рыб, плавающих на глубине в 400−600 метров в центральной части Тихого океана.

Специалисты отмечают, что часть этой ртути была произведена естественным путем (при извержении вулкана или лесном пожаре), но, скорее всего, большая ее часть связана с деятельностью человека, а именно, сжиганием угля и нефти, добычей полезных ископаемых и производством.

 
 
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Исследователи считают, что большая часть попала туда по вине человека.
 
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