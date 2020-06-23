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«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару
Источник материала: СТВ
Что не стоит есть в жаркую погоду, узнали в программе
В жаркую пору всегда актуальны пикники, свадьбы, юбилеи, когда собирается много человек. Иногда даже рестораны не справляются и поэтому готовят заранее, за день, как минимум, а потом еще выставляют все на стол и все это целый день ждет на столах. Можно ли составить некий рейтинг, какие готовые продукты, например, на столе – салаты с майонезом, сладости или что-то зажаренное, сырое, что не стоит в жаркую погоду есть?
Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару
Что не стоит есть в жаркую погоду, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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