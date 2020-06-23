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«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару

23.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что не стоит есть в жаркую погоду, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В жаркую пору всегда актуальны пикники, свадьбы, юбилеи, когда собирается много человек. Иногда даже рестораны не справляются и поэтому готовят заранее, за день, как минимум, а потом еще выставляют все на стол и все это целый день ждет на столах. Можно ли составить некий рейтинг, какие готовые продукты, например, на столе – салаты с майонезом, сладости или что-то зажаренное, сырое, что не стоит в жаркую погоду есть?

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Особое внимание и эпидемиологическую опасность вызывают многокомпонентные салаты, которые имеют сложные заправки в виде майонезов. Что же касается менее опасной, это пищевая продукция, которая прошла термическую обработку, но, безусловно, любой продукт, как бы тщательно и безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определенных условиях. Еще из таких эпидемиологически значимых – это кремовые кондитерские изделия, срок годности которых достаточно ограничен.

Люди в материале: Екатерина Хомченко

 
 
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Что не стоит есть в жаркую погоду, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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