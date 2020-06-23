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15 лет назад мужчина взял с желающих строиться под Минском 200 тысяч долларов. Вчера его осудили

23.06.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 22 июня, суд Советского района Минска вынес приговор в отношении мужчины, который признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и завладении имуществом. С 2005 по 2008 годы он собрал с желающих построится в многоквартирном доме в Боровлянах почти 200 тысяч долларов якобы для передачи должностным лицам, но передавать деньги никому не собирался. Подробности дела сообщает Верховный суд.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвиняемый с августа 2005 года по июль 2008 года рассказывал людям, что он может помочь им построиться в многоквартирном доме в Боровлянах, который строил жилищно-строительный кооператив «Арсенал-ПВО».

Он говорил, что для этого надо передать взятки председателю ЖСК (который ничего не знал об этом), должностным лицам Минского райисполкома и другим должностным лицам, уполномоченным принимать решения о вступлении в члены кооператива и участии в долевом строительстве в многоквартирном доме. Обвиняемый вызвался быть посредником в этом деле и собрал с 13 человек 90,5 тысяч долларов, но никому не передал.

А с сентября 2005 года по сентябрь 2008 года он же под тем же предлогом собрал с 17 человек 106,5 тысяч долларов и тоже присвоил себе.

В итоге 22 июня 2020 года он признан виновным в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере и в завладении имуществом путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Ему присудили 7 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Как сообщает Верховный суд, приговором с обвиняемого также взыскано:

— в счет возмещения ущерба в пользу А-па С.М. 14 254 рубля 20 копеек;

— в счет возмещения ущерба в пользу К-ко А.В. 11 878 рублей 50 копеек;

— в счет возмещения ущерба в пользу Л-ча И.И. 11 878 рублей 50 копеек, компенсация морального вреда в размере 1000 рублей. Всего 12 878 рублей 50 копеек.

В доход государства с него взыскан доход, полученный преступным путем, в размере 215 000 рублей 85 копеек. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о строительстве в многоквартирном доме в Боровлянах.
 
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