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В дискаунтерах Хит! начали принимать карты рассрочки

23.06.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Яндекс.Карты

Оплата товара картой рассрочки не влияет на его стоимость. Сумма чека останется такой же, как при расчетах наличными или обычной платежной картой. В дискаунтерах можно приобрести товары с рассрочкой на 1 месяц.

На сегодня в Беларуси насчитывается уже более 260 дискаунтеров «Хит!». Торговые объекты открыты во всех регионах страны, включая сельские населенные пункты.

Что это значит?

Те, кто привык рассчитываться в магазинах картой рассрочки, получат еще больше возможностей для оплаты повседневных покупок.

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В сети дискаунтеров Хит! стали принимать карты рассрочки белорусских банков. Об этом сообщает пресс-служба сети. Покупки можно оплатить картами Халва , Карта...
 
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