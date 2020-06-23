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В дискаунтерах Хит! начали принимать карты рассрочки
Источник материала: Myfin
Оплата товара картой рассрочки не влияет на его стоимость. Сумма чека останется такой же, как при расчетах наличными или обычной платежной картой. В дискаунтерах можно приобрести товары с рассрочкой на 1 месяц.
На сегодня в Беларуси насчитывается уже более 260 дискаунтеров «Хит!». Торговые объекты открыты во всех регионах страны, включая сельские населенные пункты.
Что это значит?
Те, кто привык рассчитываться в магазинах картой рассрочки, получат еще больше возможностей для оплаты повседневных покупок.
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В сети дискаунтеров Хит! стали принимать карты рассрочки белорусских банков. Об этом сообщает пресс-служба сети. Покупки можно оплатить картами Халва , Карта...
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