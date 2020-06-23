В дискаунтерах Хит! начали принимать карты рассрочки

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Яндекс.Карты

Оплата товара картой рассрочки не влияет на его стоимость. Сумма чека останется такой же, как при расчетах наличными или обычной платежной картой. В дискаунтерах можно приобрести товары с рассрочкой на 1 месяц.



На сегодня в Беларуси насчитывается уже более 260 дискаунтеров «Хит!». Торговые объекты открыты во всех регионах страны, включая сельские населенные пункты.



Что это значит?

Те, кто привык рассчитываться в магазинах картой рассрочки, получат еще больше возможностей для оплаты повседневных покупок.