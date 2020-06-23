Курсы валют на 23 июня: курс доллара 2.3692, курс евро 2.6754, российский рубль 3.4454

Источник материала: Myfin

23.06.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0056 рубля до 2.3692, что составило 0.24%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0294 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0139 (0.52%), на 23 июня 2020 курс составил 2.6754. По итогам месяца евро вырос на 0.0582 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0253 рублей (0.74%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.103 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 29 392 000 11 635 100 25 130 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.372 рублей, курс продажи доллара 2.375 – 2.41. Евро можно было продать в диапазоне 2.605 – 2.674 рублей, купить – 2.677 – 2.715.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =69.1 (стоимость 1 доллара равна 69.1 российских рублей),

=69.1 (стоимость 1 доллара равна 69.1 российских рублей), EUR/USD =1.129 (1 евро стоит 1.129 доллар),

=1.129 (1 евро стоит 1.129 доллар), EUR/RUB =77.9 (77.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .