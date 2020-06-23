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Выбираем фрукты правильно. На что стоит обратить внимание и как их обрабатывать

23.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выбирать фрукты, на что стоит обратить внимание, и как их обрабатывать, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Следует отдавать предпочтение сезонным фруктам, уделять внимание их качеству, т. е. на фруктах и овощах не должны быть признаки порчи и гнили. Что же касается обработки, то достаточно простой обработки под проточной водой, тщательно промыть с мылом. Я бы еще хотела остановиться на овощах, фруктах и зелени, необходимо тоже тщательно промывать под проточной водой и можно также ошпаривать, так называемое бланширование.

Люди в материале: Екатерина Хомченко

 
 
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Как выбирать фрукты, на что стоит обратить внимание, и как их обрабатывать, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Почему хранение в холодильнике не...
 
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