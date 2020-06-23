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Выбираем фрукты правильно. На что стоит обратить внимание и как их обрабатывать
Источник материала: СТВ
Как выбирать фрукты, на что стоит обратить внимание, и как их обрабатывать, рассказали в программе
Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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Как выбирать фрукты, на что стоит обратить внимание, и как их обрабатывать, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Почему хранение в холодильнике не...
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