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Лукашенко рассказал, сколько стоила Беларуси Островецкая АЭС
23.06.2020 15:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Островецкая АЭС стоила Беларуси шесть миллиардов долларов, рассказал во время посещения Бреста Александр Лукашенко.
Белорусский президент отметил: планировалось, что строительство станции обойдется в 10 млрд долларов, однако 4 млрд долларов удалось «отжать».
По словам Лукашенко, россияне от этого не в восторге.
Предполагается, что первый энергоблок Белорусской АЭС будет запущен в июле 2020 года. Она возводится российской государственной компанией "Росатом" за кредитные деньги России.
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Островецкая АЭС стоила Беларуси шесть миллиардов долларов, рассказал во время посещения Бреста Александр Лукашенко.
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