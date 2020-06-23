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Лукашенко рассказал, сколько стоила Беларуси Островецкая АЭС

23.06.2020 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Островецкая АЭС стоила Беларуси шесть миллиардов долларов, рассказал во время посещения Бреста Александр Лукашенко.

Белорусский президент отметил: планировалось, что строительство станции обойдется в 10 млрд долларов, однако 4 млрд долларов удалось «отжать».

По словам Лукашенко, россияне от этого не в восторге.

Предполагается, что первый энергоблок Белорусской АЭС будет запущен в июле 2020 года. Она возводится российской государственной компанией "Росатом" за кредитные деньги России.

 
Теги: Брест
 
 
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Островецкая АЭС стоила Беларуси шесть миллиардов долларов, рассказал во время посещения Бреста Александр Лукашенко.
 
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