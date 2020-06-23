Адвоката Виктора Бабарико не пускают к нему в СИЗО уже три дня. Он снова подал жалобу в Генпрокуратуру

Источник материала: Tut.by

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский не может попасть к претенденту в президенты, который находится в СИЗО КГБ с 20 июня. Сегодня ему снова не дали увидеться с подзащитным, сославшись на эпидемиологическую ситуацию, рассказал Лаевский TUT.BY.



Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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— Сегодня, 23 июня, я снова попытался посетить Виктора Дмитриевича, предоставил в бюро пропусков КГБ необходимые документы, их не приняли. Я подал снова жалобу в Генпрокуратуру, — сказал Лаевский.

Напомним, последний раз Дмитрий Лаевский встречался с Виктором Бабарико в СИЗО 20 июня, когда в его присутствии проходили «процессуальные действия». После этого попасть к своему клиенту адвокат не может — 22 июня Лаевскому в СИЗО заявили , что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемической ситуации. Лаевский подал жалобу в Генпрокуратуру.