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Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономический кризис внес коррективы в работу обувного бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за закрытых границ продажи снизились на 80 %. Многие, в том числи лидеры отрасли, работали на склад. Но уже сегодня рынки понемногу оживают.
Сложившуюся ситуацию 23 июня обсуждали на одном из предприятий с участием вице-премьера Назарова. Самый чувствительный вопрос для руководства – выплата зарплаты. Работникам здесь задолжали за март и апрель, а работают на предприятии больше 200 человек. Как стало известно, заработанные деньги людям вернут до конца июня. Приоритетная задача абсолютно для всех производителей – сохранить рабочие места и обеспечить загрузкой предприятия, подчеркнул вице-премьер.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас на предприятии делают акцент не на модельной, а на специальной защитной обуви. В нашей стране она востребована у рабочих в разных сферах: в год требуется как минимум миллион таких пар. Но на этом не останавливаются и параллельно разрабатывают новые виды обуви.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Государство готово каждого индивидуально рассматривать, поддерживать и принимать решения. Сегодня любой член правительства, мы видим, активно принимает участие в решениях любого предприятия хоть государственного сектора, хоть частного.
Каждое предприятие, которое из-за эпидситуации в мире сегодня испытывает острый недостаток оборотных средств и падение спроса на рынке, на контроле. Что касается обувных компаний, после пандемии они планируют расширять свой ассортимент.
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Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели
Новости Беларуси. Экономический кризис внес коррективы в работу обувного бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за закрытых границ...
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