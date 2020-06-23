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Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

23.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономический кризис внес коррективы в работу обувного бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за закрытых границ продажи снизились на 80 %. Многие, в том числи лидеры отрасли, работали на склад. Но уже сегодня рынки понемногу оживают.

Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

Сложившуюся ситуацию 23 июня обсуждали на одном из предприятий с участием вице-премьера Назарова. Самый чувствительный вопрос для руководства – выплата зарплаты. Работникам здесь задолжали за март и апрель, а работают на предприятии больше 200 человек. Как стало известно, заработанные деньги людям вернут до конца июня. Приоритетная задача абсолютно для всех производителей – сохранить рабочие места и обеспечить загрузкой предприятия, подчеркнул вице-премьер.

Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас важны коллективы, сейчас важна их загрузка и сейчас очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели. Поэтому есть ряд мер, принятых правительством, и несколько указов Президента, которые как раз стимулируют выход из этой ситуации таким предприятиям, которые завязаны на потребительский рынок. Это самый чувствительный сектор.

Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

Сейчас на предприятии делают акцент не на модельной, а на специальной защитной обуви. В нашей стране она востребована у рабочих в разных сферах: в год требуется как минимум миллион таких пар. Но на этом не останавливаются и параллельно разрабатывают новые виды обуви.

Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Коллектив дружный, коллектив очень глубоких специалистов кожевенного обувного бизнеса. Мы понимаем, что они нужны сегодня рынку белорусскому для того, чтобы можно было дальше развивать обувной бизнес. Поэтому мы сегодня подставили им, в общем-то, плечо.

Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

Государство готово каждого индивидуально рассматривать, поддерживать и принимать решения. Сегодня любой член правительства, мы видим, активно принимает участие в решениях любого предприятия хоть государственного сектора, хоть частного.

Юрий Назаров: сейчас важны коллективы, их загрузка и очень важна оборотка, потому что частично мы ее проели

Каждое предприятие, которое из-за эпидситуации в мире сегодня испытывает острый недостаток оборотных средств и падение спроса на рынке, на контроле. Что касается обувных компаний, после пандемии они планируют расширять свой ассортимент.

Люди в материале: Юрий Назаров, Татьяна Лугина

 
 
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Новости Беларуси. Экономический кризис внес коррективы в работу обувного бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за закрытых границ...
 
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