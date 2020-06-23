Геннадий Савилов о новых датах ЧМ-2021: с точки зрения спортивной составляющей никакого значения перенос не имеет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея на внеочередном конгрессе приняла решение о переносе сроков совместного чемпионата мира в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Изначально старт турнир был запланирован на 7 мая, новая дата форума – 21 мая. Как отметили в ИИХФ, это сделано для того, чтобы подстроиться под более позднее начало сезона в лигах Европы и Северной Америки. По словам председателя Белорусской федерации хоккея, новый игровой год в нашей стране начнется вовремя.





Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Две недели сдвиг… С точки зрения спортивной составляющей никакого значения не имеет перенос этих соревнований на две недели, тем более что этот перенос состоится фактически через год. Поэтому у каждой команды есть возможность подготовиться в том же режиме, в котором они готовились и прежде.

С точки зрения организации нам наоборот сдвиг чемпионата мира добавил две недели для организации.

В рамках осенне-зимнего периода у нас все стандартно. У нас будут евротуры, то есть мы готовимся в том режиме, в котором мы готовились накануне любого чемпионата мира.





Минск во время чемпионата примет матчи группы А, где помимо Беларуси сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. Расписание и информация о продаже билетов станут известны позже.