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Илон Маск показал умиляющее видео со своим сыном

23.06.2020 14:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск показал умиляющее видео со своим сыном

В Сети появилось очень милое видео с участием Илона Маска и его недавно родившегося сына. Видеозапись опубликовала в своем Twitter Мэй Маск.

Запись позволяет понаблюдать, как Илон Маск разговаривает со своим новорожденным сыном. 

Держа своего сына, Илон разговаривает с ним: «Ты узнаешь мой голос? Это твой папа говорит». В конце записи Маск говорит: «Привет, малыш. Мой малыш Х». На это новорожденный лишь издает короткие звуки и очень внимательно рассматривает лицо отца. 

Это короткое видео вызвало бурный отклик, пользователи оставили под видео множество восторженных комментариев. За более чем полдня видео набрало более 126 тысяч «лайков» и почти 10 тысяч ретвитов. Об этой записи высказались уже более 10 тысяч пользователей Twitter.

Возможно, скоро в Сети станет популярным новый мем «Это папа говорит».


Фото: Twitter

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В Сети появилось очень милое видео с участием Илона Маска и его недавно родившегося сына. Видеозапись опубликовала в своем Twitter Мэй Маск. Запись позволяет...
 
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