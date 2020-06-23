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Илон Маск показал умиляющее видео со своим сыном
Источник материала: ОНТ
В Сети появилось очень милое видео с участием Илона Маска и его недавно родившегося сына. Видеозапись опубликовала в своем Twitter Мэй Маск.
Запись позволяет понаблюдать, как Илон Маск разговаривает со своим новорожденным сыном.
Держа своего сына, Илон разговаривает с ним: «Ты узнаешь мой голос? Это твой папа говорит». В конце записи Маск говорит: «Привет, малыш. Мой малыш Х». На это новорожденный лишь издает короткие звуки и очень внимательно рассматривает лицо отца.
Это короткое видео вызвало бурный отклик, пользователи оставили под видео множество восторженных комментариев. За более чем полдня видео набрало более 126 тысяч «лайков» и почти 10 тысяч ретвитов. Об этой записи высказались уже более 10 тысяч пользователей Twitter.
Возможно, скоро в Сети станет популярным новый мем «Это папа говорит».
Фото: Twitter
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В Сети появилось очень милое видео с участием Илона Маска и его недавно родившегося сына. Видеозапись опубликовала в своем Twitter Мэй Маск. Запись позволяет...
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