Кто самая красивая минчанка? Голосуем за «Мисс Минск» и «Миссис Минск»

26 июня в столичном Prime Hall состоится финал сразу двух конкурсов красоты: «Мисс Минск» и «Миссис Минск». Редакция LADY предлагает познакомиться с участницами этого года. Кто вам больше всего понравился? Голосуем!
В конкурсе «Мисс Минск» принимают участие девушки от 18 до 28 лет, без детей, ростом не ниже 164 см, без вредных привычек. В конкурсе «Миссис Минск» участвуют замужние девушки и женщины от 20 до 45 лет, без вредных привычек, ростом не ниже 160 см, с детьми или без детей.
Победительница получит корону, титул и возможность представлять Беларусь на международных конкурсах красоты. «Мисс зрительских симпатий» выбирают читательницы и читатели LADY.TUT.BY.
Организаторы обещают соблюдать меры предосторожности во время пандемии: вход гостей в масках, социальная дистанция 1,5 метра, наличие антисептиков.
Участницы «Мисс Минск»
Елена Чернявская
«Окончила университет с красным дипломом и уже пять лет живу в мире журналистики как телеведущая и корреспондент. Голова обычно занята английским языком, тело — йогой, а душа — видеосъемкой и фотографией». Выступает за экологичный образ жизни и минимализм в вещах.
Оксана Бортко
19 лет. Живет в Минске. Усердно занимается спортом.
Юлия Ширвель
Окончила школу с золотой медалью, выпускница экономического факультета БГУ, а также Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Работает в банковской сфере. Параллельно занимается моделингом. Представляла Беларусь на международном конкурсе красоты Мисс Европа Континенталь 2019 в Италии, имеет опыт участия в модных показах в Минске и Москве.
Екатерина Праневич
Любит музыку, танцы, спорт, рисование, а еще экстрим.
Екатерина Ладутько
В свободное время занимается шитьем и спортом. Считает, что главное в жизни — семья.
Евгения Климович
Окончила педагогический вуз, сейчас работает в медицинском центре.
Увлекается спортом, ведет активный и здоровый образ жизни.
Диана Мацель
Работает бизнес-аналитиком в крупном холдинге.
Мечтает в совершенстве знать английский язык, а также освоить греческий.
Обожает путешествовать: посетила 12 стран, а также любит пробовать себя в качестве фотомодели.
Ольга Зубович
Работает в международной фармацевтической компании. Основное хобби — спорт. В свободное время читает книги и путешествует.
Дарья Верас
Родом из Бобруйска, 26 лет. Работает специалистом по продаже продукции для военно-промышленного комплекса. Нравится познавать традиции, культуру и менталитет разных народов мира. Мечтает посетить все государства на планете.
Дарья Шеремет
Полуфиналистка телешоу Britain’s Got Talent. Единственная в Беларуси работает в жанре метания ножей в живую мишень, а также покоряет манеж редким видом циркового жанра — «полет на волосах». Лауреат конкурсов хореографического искусства. За спиной больше двадцати пяти стран, а в списке покоренных сцен мировые площадки.
Полина Францевич
Окончила БГЭУ по специальности «экономика и управление гостиницами и ресторанами». В течение 10 лет занимается бардовской песней, принимает участие в районных и городских мероприятиях, международных фестивалях и концертах, имеет дипломы лауреатов.
Ксения Тугай
Мастер спорта международного класса по велоспорту. Вылечилась от анорексии. Посетила 34 страны и мечтает объехать весь мир.
Юлия Мигай
Окончила БГУ по специальности «менеджмент недвижимости», работает в строительной белорусско-китайской компании заместителем начальника по продажам. Занимается спортом, любит читать, смотреть кино и ходить по музеям.
Анастасия Ванькович
22 года, по специальности музыкант. Работает в магазине кассиром. Хобби — вокал.
Дарья Савостенкевич
Учусь в Минском инновационном университете. Моя работа — это работа в детском саду воспитателем дошкольного образования. Мое стремление — это создание семьи и карьеры, в частности работа в правоохранительных органах.
Участницы «Миссис Минск»
Татьяна Широкая
34 года, мама в декрете. Сотрудница Института природопользования НАН Беларуси. У Татьяны большая дружная семья: три сына и дочь с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Несмотря на жизненные сложности успевает заниматься и семьей, и саморазвитием: в декрете освоила профессию визажиста, увлекается спортом: пилатес, стретчинг, Total body.
Елена Пецукевич
Окончила юридический факультет БГУ, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Работает юристом в строительстве. Замужем, мама двоих взрослых сыновей 17 и 12 лет.
Елена Приставка
Стремится быть лучшей мамой девочки и мальчика, при этом инженер, банкир, магистр технических наук и собственник успешного бизнеса.
Наталья Тушинская
Окончила институт международных отношений по специальности «правоведение». В 2016 году основала свой бренд одежды Natali Tushinskaya. Бренд был представлен в рамках New Fashion Week 2018 и New Fashion Week 2019. Получила награду TOP BEST Women 2020, победительница в номинации «Дизайнер одежды» в области — лучшие тренды в классике.
Данута Молчан
31 год. Воспитывает двух дочерей-погодок — Веру и Любовь. В будущем мечтает и о появлении Надежды. Высшее экономическое образование, но на сегодняшний день занимается продажей сельскохозяйственной техники.
Анна Иванюк
Анне 39 лет. По профессии — визажист-бровист. Занимается благотворительностью, любит гулять с детьми и заниматься фитнесом.
Ольга Листопадова
Мама двоих девочек. Мастер спорта международного класса IBFF. Абсолютная чемпионка Европы 2018 в категории бикини. Абсолютная чемпионка РБ 2019. Абсолютная чемпионка Словении и Польши 2019. Спортсменка года 2017, 18, 19 РБ.
Изучает иностранные языки, помогает приюту домашних животных «Суперкот».
Илона Бобренок
С мужем воспитывает четырех детей, визажист-бровист, художница. Реализует собственный бизнес-проект.
Мария Селеня
Аттестованный специалист в сфере недвижимости, замдиректора одной из столичных риелторских компаний, дизайнер интерьеров, 33 года.
Успешно совмещает карьерный рост и воспитание двух дочерей.
Алеся Даскалова
В 2011-м окончила фармацевтический факультет Витебского медицинского университета. Работает на должности провизора-инспектора организационно-фармацевтического отдела государственной аптечной сети. Воспитывает сына. Блогер, получила музыкальное образование по классу «Балалайка», увлекается пением.
Марина Чайкова
40 лет, мама двоих сыновей (8 и 18 лет), имеет высшее экономическое и музыкальное образование. Собственница бизнеса в сфере недвижимости, активно участвует в общественных обсуждениях законопроектов, которые влияют на условия ведения бизнеса в РБ. Главным своим достижением считает детей.
Татьяна Иваровская
Татьяна, 35 лет, бизнес-леди, мама двух малышей, дизайнер одежды, занимается вокалом, спортом, ведет здоровый образ жизни, без вредных привычек, ведет свой блог в интернете для поддержки девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию, занимается благотворительностью.
Ольга Судас
Работает в сфере недвижимости. Любит путешествовать с семьей и знакомиться с новыми людьми. Занимается спортом и народным фольклором.
Татьяна Щепко
Специалист не только в области бухгалтерского учета, но и фитнеса и здорового питания. 36 лет.
Анна Сергеева
Старается быть хорошей мамой и учится быть хорошей женой.