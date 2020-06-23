ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто самая красивая минчанка? Голосуем за «Мисс Минск» и «Миссис Минск»

23.06.2020 14:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

26 июня в столичном Prime Hall состоится финал сразу двух конкурсов красоты: «Мисс Минск» и «Миссис Минск». Редакция LADY предлагает познакомиться с участницами этого года. Кто вам больше всего понравился? Голосуем!

В конкурсе «Мисс Минск» принимают участие девушки от 18 до 28 лет, без детей, ростом не ниже 164 см, без вредных привычек. В конкурсе «Миссис Минск» участвуют замужние девушки и женщины от 20 до 45 лет, без вредных привычек, ростом не ниже 160 см, с детьми или без детей.

Победительница получит корону, титул и возможность представлять Беларусь на международных конкурсах красоты. «Мисс зрительских симпатий» выбирают читательницы и читатели LADY.TUT.BY.

Организаторы обещают соблюдать меры предосторожности во время пандемии: вход гостей в масках, социальная дистанция 1,5 метра, наличие антисептиков.

Участницы «Мисс Минск»

Елена Чернявская


«Окончила университет с красным дипломом и уже пять лет живу в мире журналистики как телеведущая и корреспондент. Голова обычно занята английским языком, тело — йогой, а душа — видеосъемкой и фотографией». Выступает за экологичный образ жизни и минимализм в вещах.

Оксана Бортко


19 лет. Живет в Минске. Усердно занимается спортом.

Юлия Ширвель


Окончила школу с золотой медалью, выпускница экономического факультета БГУ, а также Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Работает в банковской сфере. Параллельно занимается моделингом. Представляла Беларусь на международном конкурсе красоты Мисс Европа Континенталь 2019 в Италии, имеет опыт участия в модных показах в Минске и Москве.

Екатерина Праневич


Любит музыку, танцы, спорт, рисование, а еще экстрим.

Екатерина Ладутько


В свободное время занимается шитьем и спортом. Считает, что главное в жизни — семья.

Евгения Климович


Окончила педагогический вуз, сейчас работает в медицинском центре.
Увлекается спортом, ведет активный и здоровый образ жизни.

Диана Мацель


Работает бизнес-аналитиком в крупном холдинге.
Мечтает в совершенстве знать английский язык, а также освоить греческий.
Обожает путешествовать: посетила 12 стран, а также любит пробовать себя в качестве фотомодели.

Ольга Зубович


Работает в международной фармацевтической компании. Основное хобби — спорт. В свободное время читает книги и путешествует.

Дарья Верас


Родом из Бобруйска, 26 лет. Работает специалистом по продаже продукции для военно-промышленного комплекса. Нравится познавать традиции, культуру и менталитет разных народов мира. Мечтает посетить все государства на планете.

Дарья Шеремет


Полуфиналистка телешоу Britain’s Got Talent. Единственная в Беларуси работает в жанре метания ножей в живую мишень, а также покоряет манеж редким видом циркового жанра — «полет на волосах». Лауреат конкурсов хореографического искусства. За спиной больше двадцати пяти стран, а в списке покоренных сцен мировые площадки.

Полина Францевич


Окончила БГЭУ по специальности «экономика и управление гостиницами и ресторанами». В течение 10 лет занимается бардовской песней, принимает участие в районных и городских мероприятиях, международных фестивалях и концертах, имеет дипломы лауреатов.

Ксения Тугай


Мастер спорта международного класса по велоспорту. Вылечилась от анорексии. Посетила 34 страны и мечтает объехать весь мир.

Юлия Мигай
 


Окончила БГУ по специальности «менеджмент недвижимости», работает в строительной белорусско-китайской компании заместителем начальника по продажам. Занимается спортом, любит читать, смотреть кино и ходить по музеям.

Анастасия Ванькович


22 года, по специальности музыкант. Работает в магазине кассиром. Хобби — вокал.

Дарья Савостенкевич


Учусь в Минском инновационном университете. Моя работа — это работа в детском саду воспитателем дошкольного образования. Мое стремление — это создание семьи и карьеры, в частности работа в правоохранительных органах.

Участницы «Миссис Минск»

Татьяна Широкая


34 года, мама в декрете. Сотрудница Института природопользования НАН Беларуси. У Татьяны большая дружная семья: три сына и дочь с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Несмотря на жизненные сложности успевает заниматься и семьей, и саморазвитием: в декрете освоила профессию визажиста, увлекается спортом: пилатес, стретчинг, Total body.

Елена Пецукевич


Окончила юридический факультет БГУ, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Работает юристом в строительстве. Замужем, мама двоих взрослых сыновей 17 и 12 лет.

Елена Приставка


Стремится быть лучшей мамой девочки и мальчика, при этом инженер, банкир, магистр технических наук и собственник успешного бизнеса.

Наталья Тушинская


Окончила институт международных отношений по специальности «правоведение». В 2016 году основала свой бренд одежды Natali Tushinskaya. Бренд был представлен в рамках New Fashion Week 2018 и New Fashion Week 2019. Получила награду TOP BEST Women 2020, победительница в номинации «Дизайнер одежды» в области — лучшие тренды в классике.

Данута Молчан


31 год. Воспитывает двух дочерей-погодок — Веру и Любовь. В будущем мечтает и о появлении Надежды. Высшее экономическое образование, но на сегодняшний день занимается продажей сельскохозяйственной техники.

Анна Иванюк


Анне 39 лет. По профессии — визажист-бровист. Занимается благотворительностью, любит гулять с детьми и заниматься фитнесом.

Ольга Листопадова


Мама двоих девочек. Мастер спорта международного класса IBFF. Абсолютная чемпионка Европы 2018 в категории бикини. Абсолютная чемпионка РБ 2019. Абсолютная чемпионка Словении и Польши 2019. Спортсменка года 2017, 18, 19 РБ.
Изучает иностранные языки, помогает приюту домашних животных «Суперкот».

Илона Бобренок


С мужем воспитывает четырех детей, визажист-бровист, художница. Реализует собственный бизнес-проект.

Мария Селеня




Аттестованный специалист в сфере недвижимости, замдиректора одной из столичных риелторских компаний, дизайнер интерьеров, 33 года.
Успешно совмещает карьерный рост и воспитание двух дочерей.

Алеся Даскалова


В 2011-м окончила фармацевтический факультет Витебского медицинского университета. Работает на должности провизора-инспектора организационно-фармацевтического отдела государственной аптечной сети. Воспитывает сына. Блогер, получила музыкальное образование по классу «Балалайка», увлекается пением.

Марина Чайкова


40 лет, мама двоих сыновей (8 и 18 лет), имеет высшее экономическое и музыкальное образование. Собственница бизнеса в сфере недвижимости, активно участвует в общественных обсуждениях законопроектов, которые влияют на условия ведения бизнеса в РБ. Главным своим достижением считает детей.

Татьяна Иваровская


Татьяна, 35 лет, бизнес-леди, мама двух малышей, дизайнер одежды, занимается вокалом, спортом, ведет здоровый образ жизни, без вредных привычек, ведет свой блог в интернете для поддержки девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию, занимается благотворительностью.

Ольга Судас




Работает в сфере недвижимости. Любит путешествовать с семьей и знакомиться с новыми людьми. Занимается спортом и народным фольклором.

Татьяна Щепко


Специалист не только в области бухгалтерского учета, но и фитнеса и здорового питания. 36 лет.

Анна Сергеева


Старается быть хорошей мамой и учится быть хорошей женой.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосование за приз зрительских симпатий на LADY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, сколько стоила Беларуси Островецкая АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика