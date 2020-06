Кто самая красивая минчанка? Голосуем за «Мисс Минск» и «Миссис Минск»

Источник материала: Tut.by

26 июня в столичном Prime Hall состоится финал сразу двух конкурсов красоты: «Мисс Минск» и «Миссис Минск». Редакция LADY предлагает познакомиться с участницами этого года. Кто вам больше всего понравился? Голосуем!

В конкурсе «Мисс Минск» принимают участие девушки от 18 до 28 лет, без детей, ростом не ниже 164 см, без вредных привычек. В конкурсе «Миссис Минск» участвуют замужние девушки и женщины от 20 до 45 лет, без вредных привычек, ростом не ниже 160 см, с детьми или без детей.

Победительница получит корону, титул и возможность представлять Беларусь на международных конкурсах красоты. «Мисс зрительских симпатий» выбирают читательницы и читатели LADY.TUT.BY.

Организаторы обещают соблюдать меры предосторожности во время пандемии: вход гостей в масках, социальная дистанция 1,5 метра, наличие антисептиков.

Участницы «Мисс Минск»

Елена Чернявская





«Окончила университет с красным дипломом и уже пять лет живу в мире журналистики как телеведущая и корреспондент. Голова обычно занята английским языком, тело — йогой, а душа — видеосъемкой и фотографией». Выступает за экологичный образ жизни и минимализм в вещах.

Оксана Бортко





19 лет. Живет в Минске. Усердно занимается спортом.

Юлия Ширвель





Окончила школу с золотой медалью, выпускница экономического факультета БГУ, а также Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Работает в банковской сфере. Параллельно занимается моделингом. Представляла Беларусь на международном конкурсе красоты Мисс Европа Континенталь 2019 в Италии, имеет опыт участия в модных показах в Минске и Москве.

Екатерина Праневич





Любит музыку, танцы, спорт, рисование, а еще экстрим.

Екатерина Ладутько





В свободное время занимается шитьем и спортом. Считает, что главное в жизни — семья.

Евгения Климович





Окончила педагогический вуз, сейчас работает в медицинском центре.

Увлекается спортом, ведет активный и здоровый образ жизни.

Диана Мацель





Работает бизнес-аналитиком в крупном холдинге.

Мечтает в совершенстве знать английский язык, а также освоить греческий.

Обожает путешествовать: посетила 12 стран, а также любит пробовать себя в качестве фотомодели.

Ольга Зубович





Работает в международной фармацевтической компании. Основное хобби — спорт. В свободное время читает книги и путешествует.

Дарья Верас





Родом из Бобруйска, 26 лет. Работает специалистом по продаже продукции для военно-промышленного комплекса. Нравится познавать традиции, культуру и менталитет разных народов мира. Мечтает посетить все государства на планете.

Дарья Шеремет





Полуфиналистка телешоу Britain’s Got Talent. Единственная в Беларуси работает в жанре метания ножей в живую мишень, а также покоряет манеж редким видом циркового жанра — «полет на волосах». Лауреат конкурсов хореографического искусства. За спиной больше двадцати пяти стран, а в списке покоренных сцен мировые площадки.

Полина Францевич





Окончила БГЭУ по специальности «экономика и управление гостиницами и ресторанами». В течение 10 лет занимается бардовской песней, принимает участие в районных и городских мероприятиях, международных фестивалях и концертах, имеет дипломы лауреатов.

Ксения Тугай





Мастер спорта международного класса по велоспорту. Вылечилась от анорексии. Посетила 34 страны и мечтает объехать весь мир.

Юлия Мигай







Окончила БГУ по специальности «менеджмент недвижимости», работает в строительной белорусско-китайской компании заместителем начальника по продажам. Занимается спортом, любит читать, смотреть кино и ходить по музеям.

Анастасия Ванькович





22 года, по специальности музыкант. Работает в магазине кассиром. Хобби — вокал.

Дарья Савостенкевич





Учусь в Минском инновационном университете. Моя работа — это работа в детском саду воспитателем дошкольного образования. Мое стремление — это создание семьи и карьеры, в частности работа в правоохранительных органах.

Участницы «Миссис Минск»

Татьяна Широкая





34 года, мама в декрете. Сотрудница Института природопользования НАН Беларуси. У Татьяны большая дружная семья: три сына и дочь с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Несмотря на жизненные сложности успевает заниматься и семьей, и саморазвитием: в декрете освоила профессию визажиста, увлекается спортом: пилатес, стретчинг, Total body.

Елена Пецукевич





Окончила юридический факультет БГУ, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Работает юристом в строительстве. Замужем, мама двоих взрослых сыновей 17 и 12 лет.

Елена Приставка





Стремится быть лучшей мамой девочки и мальчика, при этом инженер, банкир, магистр технических наук и собственник успешного бизнеса.

Наталья Тушинская





Окончила институт международных отношений по специальности «правоведение». В 2016 году основала свой бренд одежды Natali Tushinskaya. Бренд был представлен в рамках New Fashion Week 2018 и New Fashion Week 2019. Получила награду TOP BEST Women 2020, победительница в номинации «Дизайнер одежды» в области — лучшие тренды в классике.

Данута Молчан





31 год. Воспитывает двух дочерей-погодок — Веру и Любовь. В будущем мечтает и о появлении Надежды. Высшее экономическое образование, но на сегодняшний день занимается продажей сельскохозяйственной техники.

Анна Иванюк





Анне 39 лет. По профессии — визажист-бровист. Занимается благотворительностью, любит гулять с детьми и заниматься фитнесом.

Ольга Листопадова





Мама двоих девочек. Мастер спорта международного класса IBFF. Абсолютная чемпионка Европы 2018 в категории бикини. Абсолютная чемпионка РБ 2019. Абсолютная чемпионка Словении и Польши 2019. Спортсменка года 2017, 18, 19 РБ.

Изучает иностранные языки, помогает приюту домашних животных «Суперкот».

Илона Бобренок





С мужем воспитывает четырех детей, визажист-бровист, художница. Реализует собственный бизнес-проект.

Мария Селеня









Аттестованный специалист в сфере недвижимости, замдиректора одной из столичных риелторских компаний, дизайнер интерьеров, 33 года.

Успешно совмещает карьерный рост и воспитание двух дочерей.

Алеся Даскалова





В 2011-м окончила фармацевтический факультет Витебского медицинского университета. Работает на должности провизора-инспектора организационно-фармацевтического отдела государственной аптечной сети. Воспитывает сына. Блогер, получила музыкальное образование по классу «Балалайка», увлекается пением.

Марина Чайкова





40 лет, мама двоих сыновей (8 и 18 лет), имеет высшее экономическое и музыкальное образование. Собственница бизнеса в сфере недвижимости, активно участвует в общественных обсуждениях законопроектов, которые влияют на условия ведения бизнеса в РБ. Главным своим достижением считает детей.

Татьяна Иваровская





Татьяна, 35 лет, бизнес-леди, мама двух малышей, дизайнер одежды, занимается вокалом, спортом, ведет здоровый образ жизни, без вредных привычек, ведет свой блог в интернете для поддержки девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию, занимается благотворительностью.

Ольга Судас









Работает в сфере недвижимости. Любит путешествовать с семьей и знакомиться с новыми людьми. Занимается спортом и народным фольклором.

Татьяна Щепко





Специалист не только в области бухгалтерского учета, но и фитнеса и здорового питания. 36 лет.

Анна Сергеева





Старается быть хорошей мамой и учится быть хорошей женой.