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Евродепутат рассказал, какие санкции могут рассмотреть в отношении Беларуси

23.06.2020 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы, ЕС может ввести против белорусского руководства санкции, предупредил в беседе с DW евродепутат Михаэль Галер.


Михаэль Галер. Фото: Wikimedia Commons

Евросоюз потребовал от белорусских властей и лично Александра Лукашенко немедленно освободить политических оппонентов и потенциальных кандидатов на президентский пост — Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других. В заявлении Евросоюза 19 июня содержится также призыв обеспечить честные выборы, гарантировать полное соблюдение верховенства закона и прекратить преследования и запугивания гражданского общества. DW поговорила с депутатом Европарламента Михаэлем Галером — одним из европарламентариев, подписавших документ.

В беседе с DW он рассказал, какие меры предпринять ЕС в отношении Беларуси.

— Мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Беларуси, так называемом resilience package, принятие которого находится на последнем этапе. Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима (между ЕС и Беларусью. — Прим. Ред.), которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Беларуси произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны.

— Какие штрафные меры может принять Евросоюз против Лукашенко, если он не допустит к выборам своих политических оппонентов?

— До выборов остались шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться; потенциальных кандидатов на президентский пост нужно допустить к участию в выборах — в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования. Сергея Тихановского, который сейчас находится в заключении, и, конечно же, Виктора Бабарико необходимо освободить. Но и другие политики — например, Павел Северинец, который предпринял попытку самоубийства в тюрьме и находится в штрафном изоляторе в чудовищных условиях, — также должны быть освобождены.

Все это — настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета — сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения.

 
 
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Если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы, ЕС может ввести против белорусского руководства санкции, предупредил...
 
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