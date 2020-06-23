Вступительная кампания на контроле

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году» дан очередной старт вступительной кампании в стране.

Данным Указом определены основные требования по контролю за подготовкой и проведением централизованного тестирования, внутренних вступительных испытаний (экзаменов) за приемом в учебные заведения высшего (ВУЗы) и среднего специального образования (ССУЗы).

Им же утверждены состав и положение о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году, которая должна обеспечить равные условия при проведении испытаний, соблюдение прав и законных интересов граждан при поступлении и зачислении.

Распоряжением Председателя государственной комиссии от 04.06.2020 г. № 3 утвержден состав областной комиссии, которую возглавил председатель Комитета государственного контроля Минской области Стадольник Валерий Францевич, а также утверждены комиссии учреждений среднего специального образования Минской области.

Традиционно вступительная кампания включает два этапа: централизованное тестирование с получением сертификатов ЦТ, а также вступительные испытания с подачей документов и зачислением абитуриентов.

Пунктами централизованного тестирования в области определены филиалы БИТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» и «Солигорский государственный горно-химический колледж», филиал «Молодечненский государственный политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования». Накануне там проведена соответствующая подготовительная работа.

На втором этапе областной комиссией контроль за проведением вступительных испытаний будет проводиться в 21 учреждениях среднего специального образования Минской области. Особое внимание при проведении вступительных испытаний членами комиссии будет уделено проверке подлинности документов об образовании и документов, дающих право на льготы при поступлении отдельным категориям абитуриентов.

В каждом пункте тестирования абитуриенты будут информированы о месте размещения и времени работы комиссии учреждения, в которую они могут обратиться в случае нарушения их прав и интересов, в том числе к сотруднику Комитета госконтроля Минской области.

В период вступительной кампании в Комитете госконтроля Минской области в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и в дни тестирования, приходящиеся на выходные, будет работать «горячая линия» по телефонам: 8 (017) 284-05-90 и (или) 2-84-09-06. Все желающие смогут обратиться за разрешением возникших вопросов по подготовке и проведению вступительных испытаний, а также высказать, свои замечания и предложения по улучшению их проведения.

Желаем всем удачного завершения вступительных испытаний!

Минская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний.