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Мозырь принимает гостей. На «CYF Junior 2020» приехали школьники четырёх областей
Источник материала: Mlife
Открытая индивидуальная олимпиада по программированию для учащихся IV-VIII классов учреждений общего среднего образования «CYF Junior 2020» проводилась ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» с целью выявления и поддержки
высокомотивированных учащихся, развития олимпиадного движения среди учащихся среднего школьного возраста, подготовки высокомотивированных учащихся к участию в этапах республиканской олимпиады по учебному предмету «Информатика».
Формой проведения олимпиады являлось практическое решение алгоритмических задач на одном из языков программирования: С++, Python, Pascal.
Отборочный этап проводился 7 июня заочно, в формате интернет-олимпиады на платформе Яндекс.Контест, на площадках учреждений образования, под наблюдением ответственных лиц — тренеров участников олимпиады.
В отборочном этапе «CYF Junior 2020» приняли участие 77 школьников из Витебской, Гомельской, Минской и Могилёвской областей. В течение 5 часов участники должны были решить 15 предложенных задач. В неофициальном зеркале отборочного этапа соревновались 169 человек из всех областей Республики.
Решение участника, отосланное на проверку, оценивалось группами тестов — баллы за каждую группу тестов начислялись, если решение проходило все тесты этой группы. Из нескольких решений, отосланных на проверку по одной задаче, учитывалось лучшее решение. По итогам отборочного этапа на заключительный этап были приглашены лучшие 25 участников.
Результаты отборочного этапа «CYF Junior 2020» и его зеркала:
14 июня прошёл заключительный этап олимпиады «CYF Juinor 2020». География участников финала: Бобруйск, Витебск, Гомель, Минск, Мозырь, Речица, Светлогорск.
По итогам 5-часового соревнования на площадке ГУО «Клуб юных пожарныхг. Мозыря» были определены 11 лучших участников, победителей соревнования:
3 диплома I степени — у Мозыря, Светлогорска и Минска. Награждены: Станислав Полынь, Алексей Шкуринский, Михаил Райхман.
3 диплома II степени — у Минска и Витебска. Награждены: Александр Молокович, Елизавета Ильина, Артем Бельский.
5 дипломов III степени — у Бобруйска, Витебска и Гомеля. Награждены: Игорь Мороз, Дарья Андреева, Артур Рубиш, Дмитрий Борчук, Игорь Шмыгалёв.
Победители награждены дипломами соревнования, медалями и подарками. Всем участникам вручены футболки с символикой олимпиады.
Основным организатором олимпиады и администратором соревнований выступил тренер школьников из Мозыря, педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов. Авторы задач иперекрёстных решений — победители олимпиад по программированию от областного до международного уровня, студенты и школьники — воспитанники ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря»: Александр Кривошеев, Андрей Мищенко, Александр Отращенок, Егор Кучар, Григорий Бараболя.
Тренеры участников отборочного и заключительного этапа из всех регионов Республики отметили традиционно высокий уровень проведения мероприятий и высказали благодарность организаторам «за олимпиадный праздник, за воодушевление детей и учителей на нём».
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В течение мая в ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» шла подготовка к олимпиаде по программированию среди школьников IV-VIII классов из всех областей Республики «CYF...
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